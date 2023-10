De helden slingeren zowat uit je scherm

Onze Spider-Senses gaan af, want Peter Parker en Miles Morales zijn beiden terug in Insomniac Games’ nieuwste Spidey-avontuur: Marvel’s Spider-Man 2. In 2018 wist Insomniac iedereen te verbazen met het enorm succesvolle eerste deel, plus diens stand-alone uitbreiding. Weet de ontwikkelaar echter deze trend vol te houden of raakt het verstrikt in zijn eigen web?

Spider-Man is een van de populairste helden van het Marvel-universum. Er zijn meerdere filmfranchises rondom het personage, er zijn series en tig stripboeken en games. Toch durfde Insomniac Games in 2018 de sprong te wagen en hun eigen versie van de webhead te maken. De vrijheid plus goede mechanics om rond te slingeren, een emotioneel en diepgaand verhaal en genoeg verzamelitems maakten deze game een knaller. Des te moeilijker moet het nu zijn geweest om een waardig vervolg te maken op dit verhaal. De ontwikkelaar trekt in ieder geval alles uit de kast om de PlayStation 5-kwaliteit optimaal te benutten en voegt daar zelfs een reeks nieuwe elementen en aanpassingen aan toe.

De game in geslingerd

Vanaf het eerste moment word je de actie in geslingerd en maak je kennis met de verschillende vaardigheden die, ja, ja, zowel Peter als Miles tot hun beschikking hebben. Voor het eerst in de franchise kun je in dezelfde game met beide personages spelen. In deze uitgebreide tutorial wissel je braaf af tussen de twee en zie je hoe de band tussen de twee helden groeit en groeit. Ze steunen elkaar, ze hebben lol met elkaar en ze bedenken samen plannen om de eerste grote vijand die we tegenkomen te verslaan. De tutorial sluit met een hoge noot af, met de entree van een bekende schurk. Het is tof om te zien dat dit personage zijn entree maakt in de franchise.



Het wordt meteen duidelijk dat het vechtsysteem uit de vorige games netjes is overgenomen en dat de actie nergens vertraagt. Wederom krijgen we te maken met quick time events. Een nieuwe toevoeging die enorm gewaardeerd gaat worden, zijn de webvleugels. Je kunt nu naast het slingeren in de stad ook je webvleugels activeren, waardoor je netjes over de wind naar je bestemming kunt zweven. Daarbij zijn er zogeheten windtunnels, waar de wind net eventjes harder waait en je dus sneller naar voren schiet. De vrijheid om van een gebouw te springen, een snoekduik te maken en daarna de webvleugels te activeren voelt ontzettend goed aan. Dat blijkt een fijne toevoeging om het verkennen van de stad nog vloeiender te laten verlopen.

Het wordt zwart voor de ogen

We zagen het al in de trailers en aankondigingen, maar een aantal bekende slechteriken staan in de game tegenover de spinnen-mannen. Kraven the Hunter, The Lizard en Venom doen hun intrede in het verhaal. Al deze personages zien er grafisch indrukwekkend uit en krijgen door hun stemacteurs nog meer kracht. De eerste keren dat je deze vijanden ziet, denk je eventjes: Hoe ga ik deze gasten verslaan?

Kraven the Hunter is klaar voor zijn laatste jacht en heeft het gemunt op iedereen die een uitdaging vormt in New York. Daarbij zijn Peter en Miles natuurlijk perfecte doelen voor zijn trofeeënkast. Daarnaast neemt Kraven een leger aan handlangers mee die overal in de stad huishouden zodat je je nooit hoeft te vervelen qua vechten. The Lizard wordt tegen zijn wil in door Kraven in het gevecht betrokken, waardoor we een mooie strijd zien tussen The Lizard, Kraven en Spider-Man. Stuk voor stuk laten ze meer achtergrondverhalen zien, zodat spelers zich beter kunnen inleven met de personages.

Aartsvijand Venom daarentegen laat even op zich wachten, al krijgen we wel vroeg te maken met de Symbioot-variant van Venom. Deze weet zich vast te klampen aan Peter, waardoor hij enorm sterk wordt, maar ook agressiever. Het kenmerkende rood-blauwe kostuum verandert daarbij in de zwart-witte Symbioot-versie. Allemaal leuk en aardig, alleen wordt Peter er niet de meest gezellige man van en zowel Miles, MJ en beste vriend Harry merken dit maar al te goed. Dit werkt perfect voor de interpersoonlijke relaties tussen de personages en zorgt regelmatig voor spannende en emotionele momenten.

Bezig bijtje/spinnetje

Wederom is er de mogelijkheid om nog meer vaardigheden vrij te spelen. Zo kun je skills voor alleen Miles, alleen Peter of juist voor allebei vrijspelen. Dit maakt dat je soms tactischer te werk gaat wanneer je punten gaat verdelen. Echter, geen zorgen, want je krijgt genoeg punten om uiteindelijk alles vrij te spelen. Gedurende vrijwel de hele game worden nieuwe versies van vaardigheden aangeboden waardoor je constant een nieuwe combo aanleert, een gadget erbij krijgt of net wat sneller wordt. Dit zorgt ervoor dat je tot het einde nieuwe wendingen krijgt qua combat.

De vorige games stonden ook bekend om de vele activiteiten naast het verhaal. Zo zijn er Spider-Bots met unieke skins te vinden die verwijzen naar de stripboeken, lore of geinige easter eggs uit de Spider-Man-geschiedenis. De talloze kostuums maken hun rentree om de Spider-Men net een eigen draai te geven. Zo kun je het klassieke pak veranderen naar een zwart/wit/rood versie of juist met meer geeltinten. Sowieso is er een flinke diversiteit van kostuums waar ook de speelfilms bij betrokken worden.

Sommige zijmissies wisten mij enorm te raken op emotioneel gebied. Hierbij wordt onder andere gebruikgemaakt van de band die je met bestaande personages hebt. Maar ook het leed dat personages doormaken wordt volop benut. Deze missies richten zich vaak op andere personages in het Spider-universum en we krijgen zelfs een aantal sterke cameos. Ze doen absoluut niks onder aan het hoofdverhaal en de missies spelen leuk in op Spider-Man’s rol als vriendelijke buurtheld. Denk aan het stoppen van een overval, iemand naar het ziekenhuis brengen of iemand helpen om foto’s te maken voor een deadline. Benut dus zeker de kans om ook deze kleinere missies allemaal te spelen, want naast dat ze enorm dynamisch zijn, zetten ze ook een aantal verhaallijnen uit voor een eventueel vervolg.

Blijven meppen!

Gedurende de game kun je tijdens het verkennen van de stad op elk moment wisselen van Spider-Man. Dit geeft lekker veel variatie, want beide personages hebben hun eigen vechtstijl die zich gedurende de game verder ontwikkelt. Voor enkele specifieke missies is een van de twee Spider-Men nodig. Alles loopt echter moeiteloos in elkaar over en nergens voelt het als twee losse verhalen.

Zo ging Peter op een gegeven moment een onderdeel halen voor een machine, terwijl jij met Miles een groep bad guys tegenhoudt. Is dit gelukt? Dan volg je Peter op zijn missie om dat machineonderdeel te halen. Ook op straat zijn de twee op elkaar ingespeeld. Zo kun je met Miles een groep boeven in elkaar meppen, waarbij Peter je opeens komt helpen. Deze kleine details geven direct het gevoel dat beide personages met elkaar verbonden zijn.

Het enige nadeel dat ik heb ontdekt, is het feit dat sommige gedeelten enorm grind-gevoelig zijn. Zo krijg je op sommige plekken golf na golf aan vijanden voor je kiezen en wil je op een gegeven moment wel door. De baasgevechten daarentegen voelen terecht uitdagend en vergen soms aardig wat tactiek. Bij geen een gevecht hoefde ik een standaard riedeltje van zetten te voltooien om vervolgens naar een volgende fase te gaan. De ontwikkelaar neemt ons mee in epische en soms grootschalige gevechten waarbij ze plot twists niet uit de weg gaan.

Marvel’s Spider-Man 2 is weer een enorme knaller geworden. Het stripboekgevoel is aanwezig, de personages zijn diepgaand en je leeft snel met iedereen mee. Er zit veel humor in en voor diegenen met een verzameldrang is er genoeg te beleven. Insomniac Games benut de PS5-graphics en snelheid goed, want nergens heb ik last gehad van laadtijden en New York heeft er nooit zo mooi uitgezien. Tot slot nog een enorme shout-out naar de stemacteurs en muziek. In het bijzonder de Yuri Lowenthal (Peter Parker) lijkt moeiteloos te kunnen schakelen tussen humor, agressie en verdriet. Gooi daar nog een dynamische soundtrack tegenaan die de emoties versterken en het pakket is compleet. Tijd dus om je strakke pakkie aan te trekken en lekker te gaan slingeren.