De meest harige update tot nu toe

Twilight-fans hadden al hun vampiers in De Sims 4, maar de meer fury-georiënteerde speler had tot nu toe het nakijken. De nieuwe gamepack Weerwolven moet de bovennatuurlijke ervaring in De Sims 4 compleet maken. Tijd om eens lekker de beest uit te hangen.

Weerwolven zijn geen nieuwkomers in de Sims-franchise. De bovennatuurlijke wezens werden via uitbreidingen ook in eerdere delen van de Sims-serie geïntroduceerd. Wel met wisselende resultaten, zo zagen de weerwolven in de Sims 2 er echt niet uit, ook niet naar de maatstaven van toen. En in De Sims 3 was de uitbreiding Bovennatuurlijk het enige pakket dat ik standaard niet installeerde. Dat had niet zozeer te maken met de weerwolven, als wel met de allesoverheersende volle maan die de game een verschrikking maakte. Daar is met deze gamepack gelukkig een elegantere oplossing voor gevonden.

Moonwood Mill

Voordat we het gaan hebben over de weerwolven zelf, is het goed om even stil te staan bij de nieuwe buurt die deze gamepack toevoegt. Net als met De Sims 4 Vampieren, houden de weerwolven zich op in hun eigen buurt: Moonwood Mill. Het is met ca. vijf kavels een vrij beperkte nieuwe buurt in De Sims 4, maar wel helemaal ingericht op de weerwolven.

De Sims Studios heeft gekozen voor een vervallen fabrieksterrein als locatie, dat wordt omringd door dichte bossen. Oude bakstenen loodsen en grote schoorsteenpijpen geven Moonwood Mill een rafelig randje dat perfect aansluit bij de woeste weerwolven. Hoewel er slechts een handvol kavels is in deze nieuwe buurt, zijn ze voor de verandering wel allemaal tot in de puntjes uitgewerkt.

Een bibliotheek in een vervallen fabriekshal brengt je Sim meteen in de stemming om onderzoek te doen naar de iets te harige buren en de lokale bar is in de openlucht waar de barman drankjes serveert vanuit een roestige dubbeldekkerbus. Ook als je niets met weerwolven hebt, is het een fijne buurt om op bezoek te gaan, al is dat natuurlijk niet waarvoor je deze gamepack koopt.

Knuffelbaar

De intieme setting van Moonwood Mill is het (strijd)toneel van twee weerwolvenclans. Het traditionele Moonwood Collective en de punk-achtige Wildfangs houden kantoor in het bos bij Moonwood Mill. Deze clans zijn voor je Sim de ingang naar het weerwolf-bestaan. Bij de aankondiging van de gamepack kwam er direct veel kritiek op het uiterlijk van de weerwolven, dat te knuffelbaar zou zijn. Je Sims denken daar in eerste instantie toch anders over, als ze oog in oog komen te staan met packleader Rory van de Wildfangs.

Dat wil niet zeggen dat je geen schattige weerwolven kunt maken in De Sims 4 Weerwolven. De mogelijkheden in Create-a-Sim zijn ook voor weerwolven erg uitgebreid. De ontwikkelaar laat spelers zelfs de vacht van de weerwolven met een cursor inkleuren, wat direct tot grappige patronen leidt. Wie in de online galerij kijkt waar andere spelers hun creaties kunnen delen, kom je de nodige snoopy’s en scooby doo’s tegen als je op weerwolven zoekt.

Hierdoor geeft De Sims 4 Weerwolven de spelers een mooie bandbreedte waarin ze hun eigen weerwolven avontuur kunnen vormgeven. Als in jouw wereld de weerwolven woeste, allesverslindende monsters zijn die andere Sims op hun benen doen beven, dan kan dat. Wil je liever een gezellige roedel van vrolijke, knuffelbare weerwolven? Dan is daar ook alle ruimte voor.

Clash of clans

De gameplay van De Sims 4 Weerwolven draait vooral om de twee weerwolvenpacks in de buurt. Als speler kun je je bij een van de twee aansluiten en je letterlijk naar boven knokken tot de alfa-leider van de roedel. Hier blijft de gamepack helaas wel erg aan de oppervlakte. Zo heeft de clan Wild Fangs slechts twee leden en is de ‘hideout’ van de twee groepen niet echt aangekleed.

Afgezien van wat stoeien met je maten in je pack en de andere clan een keer voor rotte vis uitmaken, is er niet heel veel te doen als lid van een pack. Het is vooral veel werk om naast je eigen weerwolfbehoeftes ook nog de roedel tevreden te stellen met je aanwezigheid en materiële bijdrage.

Hoewel je wel een strijd kunt aanwakkeren tussen de twee clans, moet je het hier vooral doen met je eigen fantasie. Want behalve naar de schuilplaats van de andere clan gaan en daar iemand in de haren te vliegen, doet dit verder weinig met de buurt en de leden van de clans.

Ik huil, dus ik ben

Waar De Sims 4 Weerwolven echt goed uit de verf komt, is als je de weerwolf uit Moonwood Mill haalt. De transformatie naar weerwolf is namelijk erg goed uitgewerkt. Je weerwolf-Simkan in zijn ‘gewone’ gedaante door het leven gaan, maar als er te veel ‘fury’ wordt opgebouwd, kan dit leiden tot een woede-uitbarsting waarin je Sim zijn innerlijke weerwolf niet meer kan onderdrukken. Naarmate dit vaker gebeurt en je meer weerwolf-acties uithaalt, krijg je meer ervaring als weerwolf en kun je nieuwe vaardigheden vrijspelen. Zo kun je na een tijdje overal je territorium ‘markeren’ en kun je ook andere Sims ‘overhalen’ tot een weerwolfbestaan.

Als experiment besloot ik om mijn weerwolf-Sim daarom naar de universiteit te sturen. Met name het wonen in een studentenhuis brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Een gangfeestje krijgt namelijk een hele andere wending als het net volle maan is en je Sim na zijn zoveelste glaasje gaat staan huilen naar de maan op het balkon. Ook de gewoonte om overal aan te krabben of om je territorium te ‘markeren’ wordt niet gewaardeerd door kamergenoten.

Een weerwolf zijn in een roedel wordt dus vrij snel saai, maar als je de weerwolf uit Moonwood Mill haalt, kan het een hele nieuwe draai geven aan je spel in De Sims 4. Mocht je dus opzoek zijn naar een nieuwe uitdaging voor je Sims of gewoon lekker de fury willen uithangen, dan is deze gamepack een fijne toevoeging aan je De Sims 4-collectie.