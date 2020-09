Op je reis naar en door Batuu is het de bedoeling dat je je aansluit bij een van de drie facties: het Verzet, The First Order en de Schurken. Wanneer je aansluit bij het Verzet zul je vooral acties ondernemen tegen de First Order, en als je je bij de First Order aansluit ga je vooral het Verzet het leven zuur maken. De Schurken vliegen daar lekker tussendoor met een Millenium Falcon, die prominent staat opgesteld in een van de drie wijken in Batuu.

Dit is precies waar ik als Star Wars-fan op hoopte, helemaal toen duidelijk werd dat je bij het verbeteren van je relatie met een van de drie facties coole personages als Kylo Ren en Rey kunt ontmoeten. De teleurstelling was groot toen bleek dat Rey enkel als NPC door het bos heen wandelt en alleen de meest basic sociale interacties mogelijk zijn met deze legendarische personages. Dat betekent dus geen kleine baby Rey en mocht je sinds de aankondiging van dit gamepack dromen van WooHoo met Kylo Ren in een Tie Fighter, dan heb ik ook slecht nieuws voor je.

Nu was dit te verwachten, alleen was de teleurstelling extra groot vanwege de saaie reis naar het moment dat je Rey of Kylo kunt ontmoeten. Er zijn per factie een handvol verschillende missies die je moet voltooien om je reputatie omhoog te werken en je moet deze meerdere malen voltooien om een goede status te krijgen. Niet alleen zijn deze missies erg onduidelijk, het is ook bijzonder saai om zes keer dezelfde communicatieterminal te “hacken”.