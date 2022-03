Ik wil een scheiding

De Sims Studios gooit het bruiloftensysteem op de schop. Vanaf nu hoef je geen vluchtige ceremonies in de achtertuin van je Sims te houden, maar kun je een prachtig feest geven. Althans, dat is het idee achter dit gamepack. Helaas is deze dlc eerder te vergelijken met een bruiloft waarbij de bruidegom de avond ervoor op het vrijgezellenfeest naar bed gaat met de stripper en het dus niet zo’n gezellige dag wordt.

De Sims 4: Mijn Bruiloft valt in de gamepack-categorie, wat betekent dat het geen volwaardige uitbreiding is, maar ook net iets meer bevat dan een simpel accessoire-pakket. Een gamepack bevat naast wat extra spullen meestal ook nieuwe gameplayelementen. In De Sims 4: Mijn Bruiloft zijn dat (zoals je waarschijnlijk al een beetje had verwacht) de bruiloften.

Een speciale dag

Uiteraard kon je je Sim in de levenssimulator al trouwen met de man of vrouw van zijn/haar/hun dromen en in recentere updates ook steeds meer met wat daar tussenin zit of buiten valt. Het was niet heel spannend. Je Sim kon stilletjes trouwen zonder al te veel gedoe of een feest geven en onder een mooie ceremonieboog het jawoord geven. Daar moet met dit gamepack verandering in komen.

Met deze dlc kun je de trouwdag van je Sims mooi aankleden en personaliseren met een aangepaste taart en mooie kleding voor zowel de bruidegom en bruid als de gasten. Daarnaast kun je getuigen, een ringdrager en een trouwambtenaar aanwijzen uit de vriendenkring van je Sim. Daarnaast kun je er een volledige week aan festiviteiten aan toevoegen door een vrijgezellenfeest te houden, taarten te proeven en een groot familiediner te houden. Wat het allemaal extra speciaal maakt, is dat je vrienden en familie van je Sim zelf moet vragen om de verschillende rollen in de bruiloft te vervullen. De Sims vragen dus niet alleen hun wederhelft om te trouwen, maar moeten ook aan vrienden en familie vragen of ze getuigen willen zijn op de speciale dag.

“De verloofden weigerden tegelijk bij het altaar te verschijnen, waarbij de bruidegom uiteindelijk knock-out ging van vermoeidheid.”

Geen wittebroodsweken

Op papier is Mijn Bruiloft een leuk gamepack dat genoeg biedt om verloofde Sims een poosje bezig te houden. Helaas is de praktijk iets anders en willen we een scheiding voordat de wittebroodsweken goed en wel zijn begonnen. Iedereen die De Sims 4 de afgelopen jaren heeft gespeeld, weet dat het in de game een van de grootste uitdagingen is om groepen Sims bij elkaar aan tafel te krijgen of andere activiteiten samen te laten ondernemen. In plaats van dat De Sims 4: Mijn Bruiloft deze problemen eindelijk weet te verhelpen, worden ze juist nog veel erger.

Met dit nieuwe gamepack verandert elke bruiloft haast gegarandeerd in een grote ramp. Het begint al bij de aankomst: vaak komt maar de helft van de genodigde gasten opdagen. Daardoor mis je al snel sleutelpersonen als de getuigen of de ringdrager. Degenen die er wel zijn weigeren vervolgens de zorgvuldig uitgekozen outfits aan te trekken. Dat betekent dat je Sims onder de ceremonieboog komen te staan in hun spijkerbroek en t-shirt. Tenminste, als je het geluk hebt dat ze überhaupt tot de trouwboog komen.

In de paar bruiloften die ik heb geprobeerd te organiseren, kwamen de aanwezige Sims niet één keer op een normale manier samen voor de ceremonie. Wat ook niet helpt is dat er in de nieuwe locatie, die speciaal gericht is op bruiloften, standaard twee ceremonieplekken aanwezig zijn. Daardoor ging de helft van de genodigden in het verkeerde trouwzaaltje zitten op het moment dat de plechtigheid voltrokken werd. Eén bruiloft kon ik niet eens afronden, omdat de verloofden weigerden tegelijk bij het altaar te verschijnen, waarbij de bruidegom uiteindelijk knock-out ging van vermoeidheid.

Aan een relatie moet je werken

Het is duidelijk dat dit gamepack nog niet helemaal klaar was voor release en het team achter de dlc heeft bekendgemaakt dat ze aan de ‘waslijst’ met problemen gaan werken in de komende weken. De gefaalde en gebroken relaties als gevolg van deze catastrofale bruiloften kunnen dan mogelijk gerepareerd worden met de toekomstige patches. Het probleem is alleen wel dat je met een onspeelbare game zit als je de dlc al hebt. Of je moet ermee akkoord gaan dat je Sims voorlopig even niet meer trouwen. Uiteraard kun je het gamepack ook weer uitschakelen via een kleine omweg, zodat je weer de oude manier van trouwen terugkrijgt in je game.

Door alle problemen sneeuwt de nieuwe buurt Tartosa een beetje onder. Dit mediterraanse dorpje aan zee is namelijk wel een leuke toevoeging aan De Sims 4. Laten we hopen dat de Sims Studios de vele problemen met dit gamepack snel oplost, zodat we alsnog die droombruiloft kunnen organiseren voor onze Sims.