Is dit het uitbreidingspakket waar onze tienersims op gewacht hebben?

De Sims 4: Middelbare School is eindelijk een pack voor tieners. Peuters, kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en zelfs oudere sims hebben tot nu een hoop gave nieuwe content gekregen, maar tieners vielen eigenlijk altijd buiten de boot. Tot nu. Het nieuwe Sims 4 uitbreidingspakketten komt met nieuwe gameplay, nieuwe locaties, spullen en drama. Is dit de uitbreiding waar onze tienersims op gewacht hebben?

De bel gaat!

Welkom in Copperdale, de spiksplinternieuwe locatie waar je tienersims nu naar de middelbare school kunnen. Waar de nieuwe wereld ontzettend sfeervol is aangekleed met nieuwe plekken voor je sims om te bezoeken (waaronder een kringloopwinkel en een kermis op een boulevard), ontbreekt het de middelbare school aan alle gezelligheid. De ruimtes zijn groot en leeg en het lijkt alsof alleen essentiële zaken op de kavel geplaatst zijn.

Het is mogelijk om de school te slopen en te herbouwen, of hier en daar gewoon wat aan te passen. Wanneer je net zoals ik de Sims speelt voor het simulatie-element en dus niet het bouwelement, dan ben je genoodzaakt de bibliotheek raad te plegen. Gelukkig staan daar veel mooie scholen in. Helaas ook veel die gebruik maken van talloze Sims uitbreidingen, waardoor je na plaatsing van de kavel toch veel mist. Jammer, maar het lijkt bijna alsof EA expres weinig aandacht aan de school zelf besteed heeft, omdat ze verwachten dat je zelf wel met het ontwerp aan de slag gaat.

Het is niet mogelijk om een middelbare school in een andere wereld te plaatsen. Sims uit andere werelden kunnen wel naar de middelbare school in Copperdale, maar dat voelt toch wat gek. Hun reist duurt zo lang als het laadscherm, maar het is onrealistisch om te denken dat de sims uit al je werelden naar dezelfde middelbare school gaan. Een school met maar twee klaslokalen (en met ook maar twee lessen per dag). Ik hoop eigenlijk op een update die het toelaat om ook in andere simwerelden een middelbare school te bouwen.

Eerste schooldag

De eerste schooldagen voelen leuk en nieuw, maar al snel is er weinig nieuws te ontdekken. Aan het begin van elke schooldag krijg je de keuze om met je tienersim(s) mee te reizen of om ze alleen te laten gaan. Na een laadscherm krijgt je sim een aantal uitdagingen die ze moet volbrengen om een betere schooldag te hebben, net zoals je op feestjes bepaalde interacties moet volbrengen om er een betere medaille voor te krijgen.

Er zijn twee lessen en een lange pauze per dag. Tijdens de les zelf is er niks te doen. Je sim zit op een stoel (of staat midden in het lokaal) terwijl de docent iets op het bord schrijft. Zijn de behoeftes van je sim laag? Dan loop je kans dat ze continu het lokaal uitlopen, waarop je alert moet blijven en ze continu naar hun stoel moet terugsturen. Eenmaal op die stoel kun je slechts afwachten totdat de les voorbij is. Je kunt spijbelen, maar zodra de rector je ziet, moet je na die twee lessen nog een uur nablijven. Wederom een uur waarin het niet mogelijk is om je sim iets te laten doen.

De nieuwigheid is er dus al snel af. Je kunt daarnaast weinig input van de andere sims verwachten. Ze zijn er weliswaar, maar op de zeldzame stinkbom in je kluisje na voeren ze weinig uit. Ze zitten in de les en wandelen door de gang. Hier en daar doet iemand een T-pose challenge, maar ook dat heb je na drie keer wel gezien. In de kantine zijn er geen kliekjes of groepjes die elkaar opzoeken.

Dat niemand oordeelt en schijnbaar goed met elkaar overweg kan is dan wel weer een mooi streven van Sims 4: Middelbare School. Tegelijkertijd is het alleen weinig realistisch. Het maakt niet uit welke persoonlijkheid je sim heeft, welke hobby’s ze beoefenen of welke interesses ze hebben. Het spelen van een specifiek verhaal (waarin je sim bijvoorbeeld vooral rondhangt met mede (Pixel Vault)geeks) is zonder rijke eigen fantasie daardoor niet haalbaar. Al met al voelt elke schooldag tamelijk hetzelfde.

Naschoolse activiteiten, Social Bunny en Trendi

Na school kan je sim meedoen aan verschillende activiteiten zoals cheerleaden en computerclub. Er is een groot veld achter de school dat doet vermoeden dat je sim daar bijvoorbeeld traint. Niets is minder waar. Het veld heeft geen functie behalve dat er een keer per week een soort informatiemarkt is te vinden. Voor de naschoolse activiteiten moet je sim eerst snel naar huis, waarna ze plotseling vertrekken en je melding krijgt: ‘Hedwig is naar computerclub!’. Hetzelfde gebeurt wanneer je sim een uitnodiging krijgt om ’s nachts met een groepje tieners weg te sneaken. Je vraagt toestemming aan je ouders of glipt stiekem weg door het raam en langs de nieuwe klimop, maar je kunt je sim niet volgen.

Na school kun je bijvoorbeeld met je vrienden naar de kermis op Plumbiet Pier. Een prachtig uitziende locatie (met veel nieuwe woohoo-plekken), maar de attracties zelf zijn allemaal rabbit holes waardoor ze snel vervelen. Een andere nieuwe locatie is de kringloopwinkel. Hier kun je Boba ThrifTea halen of zelf nieuwe kledingstijlen samenstellen om te verkopen op Trendi – een soort Vinted. EA is een samenwerking met retailer Depop aangegaan waardoor het nu mogelijk is om je sim kleding te laten ontwerpen, fashion trends te creëren of bakken met geld te verdienen door buiten schooltijd outfits te ontwerpen en te verkopen.

Ook nieuw op je telefoon is Social Bunny. Deze basisgame-update maakt het mogelijk vrienden toe te voegen en te berichten. Wanneer je de app opent, staat de tijd even stil en kun je oneindig veel berichtjes sturen. Je kunt zelf kiezen wat voor type bericht het gaat zijn (gemeen, flirterig, grappig etc.), maar je kunt niet zelf iets schrijven. Je zal dus veelal dezelfde berichtjes sturen waardoor deze functie al snel erg eentonig wordt. Een voordeel is wel dat je in een enkele simseconde vrienden kunt worden met eerder nog redelijk onbekende sims. Stuur ze gewoon tientallen aardige berichtjes achter elkaar. Klik de app weg en de tijd loopt weer door. Wie zei dat vriendschappen tijd kosten?

Laatste middelbare schooldag

Elke week is er een eindgala. Je kunt elke week iemand anders meevragen en het eindgala zelf is weer een event waarbij je uitdagingen moet behalen. Doe je dit niet, dan is het binnen no-time afgelopen. Op het gala zelf gebeuren elke week dezelfde dingen. Je kunt stemmen op twee klasgenoten, eten, dansen of een bezoekje aan het fotohokje brengen. Naderhand word je bijna altijd meegevraagd naar een afterparty die bij mij keer op keer plaatsvond op de kermis, waar iedereen in een groepje aan het begin van de kavel blijft staan om te kletsen of in zijn of haar broek plast. Na vier keer hetzelfde scenario besloot ik de afterparty’s met mijn sims over te slaan.

Afstuderen is niet helemaal zoals je misschien zou verwachten. Groeit je sim op voordat de afstudeerdatum daar is? Dan krijg je je diploma over de post. Mijn sims kregen bijna altijd een belletje of ze eerder wilden afstuderen – en hopla – ook zij kregen een papiertje in de brievenbus. Ik kan dus weinig zeggen over de diplomaceremonie, maar daar is dan in ieder geval nog naar uit te kijken!

Vorm over functie

Sims 4: Middelbare School komt ook met nieuwe kleding en haarstijlen. Verder krijgen tieners vanaf nu ook te maken met lichaamshaar en acne en kunnen je in de spiegel aangeven welke seksuele oriëntatie je sim heeft. Tof, behalve dan dat lichaamshaar, acne en seksuele oriëntatie basisgame-updates zijn die samen met dit uitbreidingspakket werden aangekondigd en die je dus sowieso na het updaten van je game hebt.

Wat in dit uitbreidingspakket wel heel goed is, zijn de spullen en kleren. Het is echt te zien dat het EA-team erg haar best heeft gedaan om jou als speler de mogelijkheid te geven je tienersims zich uit te laten drukken met kleren en spullen. Er zijn verschillende nieuwe meubelstijlen die ook prima te combineren zijn, nieuwe computers, vette lampen en heel veel onbruikbare voorwerpen die je overal kunt laten slingeren. Het voegt echt karakter toe aan tienerkamers en hun personaliteit. Jammer genoeg hebben die uiterlijke zaken geen effect op je gameplay. Daar zal je dus toch je eigen fantasie voor blijven moeten gebruiken.

De nieuwe uitbreiding ziet er dus echt heel tof uit, maar het spelen zelf is al snel niet meer heel bijzonder. Ik betrapte mezelf er op dat ik niet meer met mijn sims mee naar school ging, de naschoolse activiteiten liet voor wat ze waren en zelfs het eindgala meer dan eens links heb laten liggen. Dit uitbreidingspakket wekt heel erg de indruk dat het voor de bouwers ontworpen is – en niet voor de simulatieverhalenvertellers. Houd dat dus in je achterhoofd wanneer je overweegt Sims 4: Middelbare School aan te schaffen.