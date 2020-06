De tweede grote toevoeging in Ecologisch Leven is gemeenschappelijke kavels. Je hebt de mogelijkheid om met de wijk te stemmen over waar deze kavels voor bestemd zijn en welke verordeningen er moeten worden ingesteld om de buurt te verduurzamen (of juist niet). Een mooie toevoeging is de verschillende staten waarin een gemeenschappelijk kavel zich kan bevinden. De stemronde met de wijk verandert meteen de inrichting en een deel van het uiterlijk van het kavel. Dat maakt een kavel een veel dynamischere plek die je met verschillende sims op verschillende manieren kunt gebruiken.

Sims kunnen hiervoor invloedspunten verdienen door actief te zijn in de buurt. Dat betekent sociale contacten onderhouden, recyclen en je dakpannen bedekken met zonnepanelen. Deze punten kunnen vervolgens een keer per week bij een stemming worden ingezet, om zo de koers van de buurt te beïnvloeden of een gemeenschappelijk kavel te transformeren in bijvoorbeeld een buurttuin of jongerenhangplek.

Mijn hipster barista-Sim had op deze manier binnen de kortste keren voor elkaar dat de hele wijk moest bezuinigen op waterverbruik en dat de groezelige kade werd omgevormd tot groene boulevard. Hoe hij in korte tijd al deze invloed heeft verzameld is me nog steeds niet helemaal duidelijk, want de materialen en punten die je krijgt voor het recyclen en beter maken van je buurt zijn wat weggestopt in een menu. Daarnaast is het weer een nieuw puntensysteem waarmee je rekening moet houden. Echt moeilijk om er grote veranderingen doorheen te krijgen is het gelukkig niet, want elke buurtbewoner van Evergreen Harbor is een biohipster die zijn of haar eigen sokken breit en alles hergebruikt.