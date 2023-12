Inbreken, problemen oplossen en vooral heel veel laden

Van appartementencomplexen tot trailerparken: in Sims 4 Te Huur kan het allemaal. Speel als huisjesmelker of huur zelf een woning. In dit nieuwe uitbreidingspakket draait het allemaal om onroerend goed. De aankondiging maakte al nieuwsgierig en introduceerde sinds lange tijd weer een écht nieuwe feature in het Sims 4-universum: het beheren en onderhouden van vastgoed. Je leest hier of de game de verwachtingen ook waar heeft kunnen maken.

Pixel Vault bekeek eerder al vroege gameplay van Sims 4 Te Huur en ging in gesprek met Sims 4-producer Rebecca Doyle en Sims 4-gamedesigner Jessica Croft over Sims 4 Te Huur. Dat artikel lees je hier.

Een appartement huren konden onze sims al langer, namelijk sinds Stedelijk Leven. Sinds dit uitbreidingspakket kun je als huurder al last krijgen van allerlei woonproblemen. Een boiler die uitvalt, verdachte (en stinkende) vlekken onder het tapijt en ongedierte dat maar niet uitgeroeid wil worden. In dit nieuwe pakket zijn er meer problemen bijgekomen, zoals kwaadaardige schimmel en kapotte boilers. In Stedelijk Leven kon je je probleem bij de huiseigenaar melden. Nu, in Sims 4 Te Huur, kun jij die huiseigenaar zijn. Jij int de huur, onderhoudt de woningen en verhelpt problemen – of laat juist alles op zijn beloop.

Bouwen in Tomarang

De nieuwe wereld Tomarang is geïnspireerd door Zuidoost-Azië. De wereld heeft een tijgeropvang, vismarkt en nachtmarkt. Het klinkt goed, interessant en gezellig, maar wanneer je iets langer kijkt, is Tomarang eigenlijk maar een grote lege wereld. De vismarkt en tijgeropvang zijn allebei een rabbit hole. De nachtmarkt lijkt op het eerste oog allerlei kraampjes te hebben, maar in werkelijkheid zijn er maar drie waar je echt op kunt klikken en waar je iets kunt kopen. Twee etenskraampjes en één kraampje met merchandise en kleine woonartikelen zoals lantaarns. Alle andere tentjes zijn van lucht. Nu is dit niet nieuw voor Sims 4-werelden, maar wanneer een nachtmarkt en vismarkt aangekondigd worden, denk ik direct aan een woord als ‘bruisend’. Dat is Tomarang helaas niet, hoe mooi het ook is vormgegeven.

In Tomarang zijn er twee lege kavels waar je op kunt bouwen, maar er zijn ook al twee huurkavels die je kunt aankopen. Sims 4-producer Rebecca Doyle keek met dit uitbreidingspakket vooral uit naar de bouwwerken van spelers en eerlijk is eerlijk, je kunt prachtige kavels volbouwen. Je kunt bijvoorbeeld een blok met huizen bouwen, een trailerpark of een ondergrondse Fallout-bunker. Maar dat konden we voor dit pakket ook al. Het verschil is alleen dat je er nu onbestuurbare families kunt laten wonen in plaats van dat je alle sims zelf moet besturen. Je moet alleen wel eerst een laadscherm uitzitten wil je ze bezoeken of besturen. Deze mogelijkheid lijkt mij geen feature om een heel nieuw uitbreidingspakket van € 39,99 voor te introduceren.

Laadschermen, laadschermen en zei iemand laadschermen?

Laadschermen, ze doen me blijven verlangen naar Sims 3. Sims 4 zit er vol mee en Te Huur gooit er nog een extra scheutje bovenop. De premisse van Te Huur zit theoretisch gezien vol interessante gameplay en storytelling-mogelijkheden. Je zou zo bij je buren binnen kunnen vallen, buurt-BBQ’s organiseren of juist je Desperate Housewives-lot vervullen en geheimen van al je buren boven water halen (om ze vervolgens af te persen). Het samenbrengen van groepen mensen, culturen en gebruiken, door bijvoorbeeld buurtactiviteiten, is een mooi doel. De realiteit is alleen anders. Ik zal het uitleggen.

Wanneer je een huis koopt en je besluit om bijvoorbeeld de zolder te verhuren, dan creëer je eigenlijk een nieuwe kavel in je eigen kavel. De ruimte, waar je net nog vanaf de overloop naartoe kon lopen, wordt ineens gescheiden met een laadscherm. Wil je dus bij je huurder op bezoek, dan moet je eerst door dat laadscherm en pas daarna mag je op de deur kloppen. Kortom: het haalt alle flow uit je gameplay.

Tomarang is eigenlijk maar een grote lege wereld

Laat me dit illustreren met een rekensom. Mijn huiseigenaar verhuurde drie appartementen op één kavel. Dat betekent een laadscherm vanuit mijn eigen kavel naar de kavel met de appartementen. Daar heb ik toegang tot één appartement. Wil ik naar de buren, dan betekent dat nog een laadscherm. Wil ik daarna ook naar de bovenburen? Weer een laadscherm. Ben ik vergeten de bewoners van het eerste appartement een boete te geven voor geluidsoverlast? Weer een laadscherm. Tot slot weer naar huis. Nog een laadscherm. Totaal: vijf laadschermen. Ondertussen rent mijn sim wel zonder laadscherm van zijn huis naar bijvoorbeeld de tijgeropvang; een wandeling van dik drie Sims-uren. Een van de weinige momenten waarop een laadscherm zelfs gewenst is.

Spelen als huurder

Wanneer je speelt als huurder is dit niet anders. Je kunt niet even snel bij de bovenburen op de koffie, want je moet eerst door dat vreselijke laadscherm heen. Het is een gemiste kans om wederom dat bruisende element in de gameplay te creëren. Je enige hoop zijn de gemeenschappelijke ruimtes. Wanneer de buren daar zijn, kun je ze zonder laden aanspreken. Hoera! Die gemeenschappelijke ruimtes zijn ook direct het (volgens mij) enige ding wat het verschil maakt met het spelen als huurder in Stedelijk Leven. Als bouwer kun je die ruimtes namelijk inrichten en aanwijzen zoals je wilt. Als huurder mag je dus misschien wel gebruikmaken van het zwembad in de tuin, maar niet van de woonkamer achter in het huis. In Stedelijk Leven was deze ruimte beperkt tot de gang in het appartement.

Spelen als verhuurder

Als verhuurder kun je huurkavels aankopen via onder andere de telefoon. Je krijgt een scherm waarin je kunt zien hoe de huurwoningen gewaardeerd worden (gebaseerd op het aantal voorzieningen, de hoeveelheid ruimte etc), waar je de huur en verhuurtermijn kunt vaststellen en een aantal regels kunt aanklikken (verboden om harde geluiden te maken, boete 600 simoleons). Vervolgens kom je in een scherm waar je gegadigde huurders kunt zien en de samenstelling van hun gezelschap. Het aantal kinderen, bijvoorbeeld. Je klikt een huurder aan en voilà, je hebt een woning verhuurd.

De woningen komen rechtsonder in je bedrijventabje te staan. Hier kun je bijhouden hoeveel sterren je woningen hebben, de huurovereenkomst nog een keer bekijken of via het autosymbool direct naar de locatie reizen. Bewoners doen eigenlijk niks met de inrichting (als huurder kun je dit wel, net zoals in Stedelijk Leven), dus het is niet ‘spannend’ om te zien wat ze met de plek gedaan hebben. Je krijgt zo nu en dan meldingen waarin staat dat je bewoners in opstand zijn gekomen, je schimmel of ongedierte moet verwijderen of een ontploft (kapot) voorwerp moet vervangen. Wat volgt zijn veel laadschermen, een gesprek met een bewoner of een belletje met de ongedierteverdelger.

Na een week werd dit allemaal behoorlijk repetitief en voelde het als een redelijke basis-managementgame, waardoor het verleidelijk werd om alles gewoon op zijn beloop te laten, maar dan speel je eigenlijk gewoon de Sims 4 zonder dit uitbreidingspakket. Je krijgt alleen veel meldingen, een beetje geld en blijft misschien zitten met lege woningen die je weer kunt verkopen.

Inbreken en rondneuzen

Ik was zelf vooral benieuwd naar de nieuwe rondneus-, afluister- en inbreekoptie en gameplay, helemaal in combinatie met de nieuwe wensen en eigenschappen. Mijn sociaal ongemakkelijke, nieuwsgierige, geniale en wat vreemde huisjesmelker had het doel om zoveel mogelijk mensen af te persen. Wanneer je op bezoek bij iemand op het bed of een kast klikt, kun je rondneuzen. Je kunt op een sim klikken en hen bespieden met een verrekijker (ook al sta je pal voor ze). Bij deuren kun je afluisteren en inbreken (wel eerst een laadscherm!). Het doel is om geheimen te ontdekken die allemaal met hun eigen grappige beschrijving komen. Je kunt de sim in kwestie met hun geheim confronteren om daarna te beloven niks door te vertellen of om ze voor een geldbedrag af te persen.

Inbreken zorgt voor een hels kabaal bij de voordeur, waarna je sim wel of niet slaagt in het forceren van de deur. Wanneer het niet lukt krijg je een melding, wanneer het wel lukt sta je in een leeg huis en kun je doen waar je zin in hebt. Het is bij mij nog niet voorgekomen dat er sims thuis waren of dat ik gesnapt werd, waardoor ook dit na een paar keer repetitief aan ging voelen.

Bij deuren kun je afluisteren en inbreken

De realiteit van vastgoedbeheer

Klinkt dat even saai, maar misschien is het wel de juiste omschrijving. Hoewel inbreken doorgaans wel met de nodige gevolgen komt, lijkt Te Huur me eigenlijk vooral een goede weerspiegeling van de werkelijkheid. Wanneer je een huurkavel aankoopt, kost het tijd om alles op poten te zetten, maar wanneer het loopt moet je vooral repetitieve klusjes doen. Je kunt ervoor kiezen om je huurders te stalken, maar laten we eerlijk zijn, zoveel interessante geheime dingen doen we – geloof ik – niet elke dag.

Te Huur is een dun pakket dat prima met Stedelijk Leven gecombineerd had kunnen worden. De nieuwe wereld en de culturele aspecten die het meebrengt zijn een mooie een waardevolle toevoeging, maar niet genoeg om zo’n uitbreidingspakket te dragen. Het communitygevoel had veel potentie, maar komt niet overal tot uiting door de laadschermen. De (ver)huurgameplay is een fijne optie om te hebben, maar kan niet lang boeien. Zelfs met de nieuwe rondneus- en inbreekopties heb je een flinke dosis fantasie nodig om hier veel plezier uit te halen. Tenzij je met je sim gewoon parttime wilt managen, niets meer, niets minder.