Lekker eten voor een prikkie

Het is al bijna vijf jaar geleden dat Cuphead als een komeet insloeg. Een indie geïnspireerd door oude tekenfilms uit de jaren 30 met een bijzonder fijne jazzy soundtrack. Een kleurrijke platformer die misschien oogt als een game voor kinderen, maar onvergeeflijk moeilijk is voor iedereen. Het totaalplaatje klinkt ontzettend niche, maar Cuphead sloeg massaal aan. Ruim zes miljoen exemplaren zijn er over de digitale toonbanken gegaan en bij de Game Awards in 2017 heeft de studio MDHR meerdere prijzen in de wacht gesleept. Met de prijs voor ‘beste indie” als kers op de taart.

Mensen zaten terecht te wachten op meer en al snel werd de DLC The Delicious Last Course aangekondigd in de zomer van 2018. We hebben er vier jaar op moeten wachten, om met Cuphead, Mugman, en voor de eerste keer Ms. Chalice terug te keren naar Inkwell Isle. The Delicious Last Course is het wachten waard en blijkt een heerlijk toetje te zijn.

Een geestige wereld

Na de zegetocht die heeft plaatsgevonden in Cuphead, leeft Inkwell Isle in redelijke rust. De duivel is op z’n plek gezet, maar Cuphead en Mugman zijn door Ms. Chalice naar een ver eiland gelokt. Ze is op zoek naar een manier om haar spookvorm voor goed achter te laten. Ze heeft al een koekje gevonden die dit tijdelijk kan doen, maar om dit permanent te maken moet er een speciaal gerecht worden gemaakt door de lokale kok; Chef Saltbaker. Met hele speciale ingrediënten als Gnome Berries en Distillery Dough, die uiteraard worden bewaakt door een klein leger aan verschillende bazen.

Het koekje is echter van groot belang in The Delicious Last Course, want deze charm zorgt ervoor dat je als Ms. Chalice kan spelen. Je kan haar zien als een lagere moeilijkheidsgraad in de vorm van een personage. Ze heeft standaard meer levenspunten dan haar porseleinen tegenhangers, een dubbele sprong, slidings die haar voor een seconde onschendbaar maken en nog wat andere trucjes die het leven een stuk makkelijker maken. Het is echter wel wennen aan haar manier van spelen, want die is wel degelijk anders dan die van Cuphead of Mugman. Een easy mode waar je nog wel wat tijd in moet steken om goed in te worden. Het is ingenieus!

Bekend en onbekend terrein

In The Delicious Last Course staan nieuwe wapens en verrassend veel bazen voor je klaar. Voor slechts acht euro (!) krijg je ruim een dozijn aan bazen. De helft zijn levels zoals je ze kent van de originele game, de andere helft is te vinden in The Kings Leap. Het is een luchtkasteel waar de King of Games een rij uitdagingen voor je heeft. Dit zijn bazen die je moet verslaan door alleen je parry te gebruiken. Geen charms, geen supers en geen wapens. Alleen behendigheid en timing zitten in je arsenaal bij deze knokpartijen. Het zijn verfrissende gevechten, die de manier van spelen volledig omgooien.

De “reguliere” baasgevechten in The Delicious Last Course zijn om je vingers bij af te likken. De ontwikkelaars achter Cuphead hebben een bijzonder grote fantasie als het gaat om de designs van de vijanden. Een cowgirl, in de letterlijke zin van het woord, die in een latere fase verandert in een dodelijk stuk ingeblikt vlees. Of een bende insecten die een ondergrondse criminele organisatie zijn met aan het hoofd een maffia-slak. Telkens als je door hard zwoegen een nieuwe fase bereikt, val je nog dieper in het knettergekke konijnenhol. Tientallen keren doodgaan is niet zo erg met zo’n spectaculaire show bij elke poging die je onderneemt.

Telkens als je door hard zwoegen een nieuwe fase bereikt, val je nog dieper in het knettergekke konijnenhol.

Gepolijste parel

Studio MDHR lijkt nog meer aandacht te hebben gestoken in de animaties en grafische pracht in The Delicious Last Course. Er gebeurt veel meer op zowel de voor- als achtergrond. Animaties en geluidseffecten zijn tot in de puntjes verzorgd en ik heb geen enkele bug kunnen ontdekken. Cuphead voelt ouderwets in de beste betekenis van het woord. Je legt als consument een hele schappelijke prijs neer voor een goed afgewerkt product zonder haken en ogen. Het is niet gemaakt puur om geld te verdienen, maar om de speler een fantastische ervaring te geven.

Mocht je in de afgelopen vijf jaar Cuphead nog geen kans hebben gegeven, dan is het nu de hoogste tijd om het te proberen. De basisgame is twintig euro, The Delicious Last Course slechts acht euro. Voor nog geen drie tientjes heb je een videogame pur sang. Een game waar heel veel studio’s nog van kunnen leren.