Een nieuw begin of meer van hetzelfde?

Een prachtige, grote stad bouwen met dolgelukkige inwoners – dat is het einddoel van Cities: Skylines dat ik nooit wist te bereiken. Elke groeispurt van mijn stad zorgde voor vastlopende wegen, overbelaste stroomnetwerken of werkloze burgers. Toch stopte ik tientallen uren in de game en probeerde ik het telkens opnieuw. Want dat is de charme van het spel: telkens als je denkt dat je er bent, komt er een nieuwe uitdaging op je pad. Toen Cities: Skylines 2 uitkwam ging ik dan ook direct op onderzoek uit. Is de game de moeite waard, zelfs als je zo dol bent op de zelfkastijding van het eerste deel?

Cities: Skylines is een simulatiegame waarin je een stad bouwt met alle uitdagingen die daarbij horen: genoeg voorzieningen, veilige wegen en gelukkige inwoners zijn je einddoel. En een gigantisch grote, toffe stad met allerlei attracties, natuurlijk. De game is van ontwikkelaar Colossal. Al jaren zijn ze aan het uitbreiden op de in 2015 voor het eerst uitgebrachte game en dat verliep niet altijd soepel. Tijd voor een schone lei. Tijd voor Cities: Skylines 2.

De verschillende uitbreidingen van het eerste deel sloten simpelweg niet meer goed op elkaar aan. Als je aan alle eisen van de uitgebreide game wilde voldoen kreeg je chaos en dat haalt voor mij de lol van de game eruit. Ik heb hem dus ondanks tientallen uren spelen aan de kant gegooid. Cities: Skylines 2 is gelukkig een echte reset. De basis van de eerste game is gepakt en er is flink op voortgeborduurd. Het voelt als dezelfde game zonder dat je je afvraagt waarom je dan betaalt voor de nieuwe versie.

Gi-gan-tisch

Wat meteen opvalt is dat Cities: Skylines 2 een stuk groter is. Je kon je stad in de vorige game ook al uitbreiden door nieuwe vakjes grond te kopen, maar in deze tweede versie is het beschikbare gebied zo’n vijf keer groter. Er zijn nu ook buursteden waar je toegangswegen naartoe lopen.

Als jij van de bescheiden stadskernen of de beginnende metropolis bent, dan denk je misschien: waarom? Maar al die extra ruimte voegt wel iets toe. Je kunt namelijk in feite meerdere steden in een map bouwen. Een netwerk, gemeente of zelfs provincie vol verschillende steden, elk met een eigen karakter. Want ook dat laatste is makkelijker toe te voegen in Cities: Skylines 2.

Er is bovendien nog een voordeel van die grote bouwruimte. Vond je het ook zo irritant dat al je vervuilende voorzieningen je bewoners ongelukkig maakten? Dat is nu voorbij, want je kunt een vliegveld gewoon vijf bouwblokken verder bouwen en het verbinden met het openbaar vervoer. Probleem opgelost – of in ieder geval verlegd.

Jouw stad, jouw stijl

Een leuk detail is dat je in dit nieuwe deel steden kunt bouwen in een bepaalde stijl of mapthema: Noord-Amerikaans of Europees. De keuze voor een thema heeft effect op allerlei elementen in je stad, van architectuur en verkeerslichten tot diensten als politie en ambulance. Je kunt ook kiezen voor een mix van stijlen, omdat je bij elke zone die je bouwt een stijl kunt kiezen. Het overkoepelende thema blijft wel vaststaan, dus overige details blijven hetzelfde, afhankelijk van het thema dat je kiest.

Het is ook wel gaaf dat je je inwoners nu beter kunt leren kennen of zelfs volgen. Volg ze terwijl ze van hun huis naar school of werk gaan, ontdek waar ze in de stad blij van worden of waarvan juist niet. Zo leer je waar in je stad ruimte voor verbetering is of kun je gewoon optreden als een soort alwetende God-like turbostalker.

Nog een manier om je stad eigen te maken – en een zeer welkome toevoeging aan de game – is dat je gebouwen kunt upgraden. Je kunt nu extra ruimte aanbouwen voor brandweerwagens, een auditorium bouwen voor je hogeschool of een extra speelplaats voor je basisschool. Dat zorgt ervoor dat je niet meer doelloos willekeurige voorzieningen gaat bijbouwen omdat je stad rood kleurt van de ontevreden burgers die niet dicht genoeg bij de school wonen. Bovendien kun je upgraden en toevoegen naar je eigen smaak.

Liever de focus op hoger onderwijs? Of wil je toch de stad zijn met de meeste parken? Of juist een giga-crematorium, want je moet toch ergens in uitblinken? Het kan allemaal.

Beter, maar verre van perfect

Nee hoor, Cities: Skylines 2 is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Het bouwen van wegen is bijvoorbeeld in het eerste deel altijd mijn grootste ergernis geweest. Hoe groot je snelweg of rotonde ook was, mensen waren altijd ontevreden en de files waren lang. Upgraden was lastig, want het ging vaak ten koste van je zones en je prachtig uitgewerkte stad.

Ik zal maar even eerlijk zijn: wegen bouwen is makkelijker, maar zeker niet perfect. Een rotonde kun je nu zo in je wegenplan plaatsen en er zijn wegen met ingebouwde netwerken voor stroom en water. Ook kun je een grid van wegen maken, waardoor je buurt perfect symmetrisch is zonder al te veel moeite. Dat is een welkome toevoeging. Maar kromme wegen maken, upgrades uitvoeren of uitvogelen waarom die wegen in godsnaam nog steeds rood zijn terwijl er niemand woont en het een miljoenbaanssnelweg is? Dat is nog altijd niet te doen. Hoort bij de charme van de game, zullen we maar zeggen.

Ook heb ik de radiofunctie nooit begrepen. Het is altijd het eerste wat ik uitzet. Het idee is leuk, maar zolang het niet wordt uitgevoerd zoals in Fallout (lees: verrukkelijke muziek en hilarische reclames tussendoor) dan hoeft het van mij niet. Doe dan maar gewoon een Sims-muziekje of gewoon stilte.

Leuk voor de bouwer

In Cities: Skylines 2 is overduidelijk meer aandacht voor de fanatieke bouwer. Het managen van je stad kost minder geld. Daardoor is het des te leuker om prachtige wijkjes, mooie rotondes en oogverblindende parken te bouwen. Je kunt bomen toevoegen, je eigen straten versieren en de stijl van je stad aanpassen.

Gelukkig zit de ‘endless money’-functie nog altijd in de game. Als je dus helemaal niet wilt beheren, maar echt alleen bouwen is dit de game voor jou. Het enige wat ik nog mis is een handige undo-button, want HOE zit die er nog steeds niet in?