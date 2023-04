Een audiovisueel pareltje

Bayonetta: een sierlijke en coole heks waar ook het label meedogenloos niet zou misstaan. Stel je haar eens voor, alleen dan in haar jongere jaren. Hoe zou ze toen zijn geweest? Was ze toen ook zo zelfverzekerd als dat ze nu is? In Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon ga je terug in de tijd en kom je erachter hoe een klein onschuldig meisje de beroemde heks wordt die we nu kennen.

In 2009 verscheen het eerste deel van de tot nu toe drie in de Bayonetta-serie. Wat een impressie liet ze achter. Met een typerend Brits accent was ze voor niemand bang en met haar charisma en arsenaal aan wapens en magie kan ze iedereen aan.

Een nieuwe dimensie

Ieder groot game-icoon krijgt uiteindelijk een origin story, maar met Bayonetta 3 eind 2022 nog als releasedatum, voelt het toch alsof Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon er vrij rap op volgt. Je kunt best zeggen dat de keuze van PlatinumGames op zijn minst gewaagd is, want met Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon is voor een compleet andere stijl gekozen.

Waar de drie voorgaande delen zorgden voor grootse spektakel, wordt dit nu aan de kant geschoven en wordt er gekozen voor een sprookjesachtige stijl. Dit wordt nog extra aangedikt door het verhaal vorm te geven alsof je door een boek bladert en dat daarin de dramatische gebeurtenissen van Bayonetta worden weergegeven. Als je de directe verwijzingen buiten ogenschouw laat, zou je bijna denken dat je met een compleet andere reeks te maken hebt, maar niets is minder waar.

Stel je die zelfverzekerde heks nog eens voor en probeer je in te beelden hoe haar pad naar het heden is gegaan. Welke gebeurtenissen in haar leven haar hebben gemaakt zoals ze nu is. Deze gebeurtenissen worden in Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon belicht. We hebben in eerdere delen al eens kennis mogen maken met de jonge Bayonetta en haar knuffel, maar hier wordt de fundering voor haar avonturen gelegd. Ooit was Bayonetta namelijk niet zo zelfverzekerd. Sterker nog, het kleine stille meisje waarmee we kennis maken lijkt op haar uitzinnige kledingkeuze na niet de Bayonetta die wij kennen. Een unieke invalshoek die veel bijdraagt aan de lore rondom een intrigerend personage.

De game laat ons kennismaken met een jonge Cereza, de originele naam van Bayonetta. Een kind van een Lumen Sage en Umbra Witch, die de kracht wil hebben om haar moeder te redden uit de gevangenis. Haar moeder is in de gevangenis terechtgekomen vanwege haar verboden liefdesrelatie. Na een droom waarin een mysterieuze jongen Cereza vertelt dat de kracht die ze zoekt diep in Avalon Forest ligt, vertrekt de jonge heks de nacht in. Ze laat haar strenge mentor Morgana achter zich en komt meteen in de problemen. Tijdens een mislukte poging om een ​​helse demon op te roepen om zichzelf te beschermen tegen kwaadaardige feeën slaagt Cereza erin om die demon in het lichaam van haar knuffelkat Cheshire te sturen.

Controleer het maar

Met zowel de jonge heks als de opgezette kat onder jouw controle gebruik je de Joy-Con controllers om zowel Cereza als Cheshire tegelijkertijd te besturen. Daarnaast kan Cheshire schakelen tussen twee modi. In de Unleashed-modus kan Cheshire rondstampen en vijanden en barrières vernietigen. Daarnaast is er de Hug-modus, waarin hij ineenkrimpt tot zijn originele knuffelvorm en Cereza hem kan gebruiken om vijanden te slaan, over kleine openingen te springen of hem op onbereikbare platforms te gooien.

Met de verschillende manieren van bewegen kun je de omgevingspuzzels oplossen door gebruik te maken van de verschillende Cheshire-vormen. Zowel Cheshire als Cereza zijn ook afzonderlijk van elkaar te besturen. Dit maakt dat de gameplay voelt als een verkapt co-op-avontuur. De zware combogevechten zijn in dit deel veranderd in een veel simplistischer systeem. Cereza gebruikt haar magie om vijanden in doornen te verlammen en Cheshire voltooit het werk vervolgens door zijn slachtoffers te vermorzelen.

Naarmate je verder komt in de game, ontdek je dat Cereza vier elementaire kernen moet vinden en vernietigen. Elk van deze kernen zal Cheshire een nieuwe elementaire vorm geven die hij kan gebruiken om puzzels op te lossen en vijanden te verslaan. Door de vorm van hout kan hij bijvoorbeeld verschillende hendels en haken vastgrijpen met behulp van een zweep die uit zijn lichaam steekt. Maar hij kan ook vijandelijke schilden grijpen, ze van vijanden losrukken en ze vervolgens terug in hun richting gooien.

Een snel audiovisueel pareltje

Het verhaal van Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon wil je als speler van begin tot eind volgen. Dit wordt sterk beïnvloed door de manier waarop het verhaal aan je wordt verteld. Met visueel mooie beelden kom je meer te weten over Cereza en leert ze zichzelf beter kennen. Als een boek word je per bladzijde meegenomen in het ontstaan van een Umbra-heks. De uitstekende voice-acting en sfeervolle muziek versterken het sprookjesachtige gevoel des te meer.

De Tír na nÓg’s zijn ook belangrijke gebeurtenissen in de game. Het zijn korte dungeons waar je vijanden verslaat en puzzels oplost. Na het voltooien van een dungeon, speel je een deel van de map vrij waar je vervolgens kunt zien of er verzamelobjecten in de buurt zijn. Het idee hiervan is goed, maar het voelt al snel aan als een herhaaldelijke procedure waarbij de afwisseling ver te zoeken is. De speelduur van de game is ook wat aan de korte kant en binnen tien uur heb je de game, bij rustig verkennen, toch al gauw uitgespeeld. Wel biedt de game een extra kort verhaal als je het hebt uitgespeeld en heb je de mogelijkheid al je ontbrekende voorwerpen te vinden nadat je de game hebt uitgespeeld.