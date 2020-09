Het zijn echter ook die potjes pure chaos waar Battletoads enigszins uiteenvalt. Wanneer je drie bloedirritante aliens in één klap de verdoemenis in dunkt; dat is heerlijk. Maar doe je dat voor de vijftiende keer in het laatste halfuur? Ja, dan gaat die magie uiteindelijk wel verloren. Er zijn immers ook maar zoveel padden, met zoveel verschillende aanvallen.

De keer op keer herhalende vechtmomenten blijken daarmee vooral bij te dragen aan de nostalgiefactor, maar van verdieping daarin is nauwelijks sprake. De combo’s die je in level één scoort, zijn dezelfde die je richting het einde probeert te herhalen.

De koddige cutscenes en bizarre minigames vormen geinige uitstapjes op dat gevecht-wandel-gevecht-ritme, maar Battletoads keert uiteindelijk altijd terug naar grofweg diezelfde repetitie.

In die zin zijn Dlala en Rare met vlag en wimpel geslaagd in dat ouderwetse arcade-gevoel nabootsen. Anno 1991 was precies dit juist het selling point; continu klappen uitdelen. Daarmee wordt echter ook des te schrijnender waarom dit kaliber spellen uiteindelijk ingehaald is door grotere verhalen en werelden met meer variatie.

Battletoads is bij vlagen zo kleurrijk en chaotisch als een stevige LSD-trip, maar het is er dan weer niet zo eentje die je enorm veel wijzer maakt over het universum of jezelf. Het zijn kleuren om de kleuren en klappen om de klappen; veel meer hoef je er niet achter te zoeken.