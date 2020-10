Je komt terecht in een wereld genaamd Valdi, waar de seizoenen elkaar niet afwisselen, maar waar het in elk van de vier gebieden constant hetzelfde seizoen is. Ary woont in het wintergebied Yule en is de dochter van de Guardian of Winter. Als er op een dag enorme rode kristallen uit de hemel op de wereld neervallen, smelt al het ijs en verdwijnt alle sneeuw: het is voor het eerst zomer in Yule.

Het blijkt dat in de drie andere gebieden precies hetzelfde is gebeurd en dat brengt natuurlijk de nodige problemen met zich mee. De inwoners van het zomerse Lammastide zitten nu in hun zwembroek te klappertanden bij -20℃ en in het herfstige Samhain regent het niet meer, waardoor het grote meer is veranderd in een lege zandvlakte.

Genoeg te doen dus voor Ary om dit leed te verzachten met wat grappige kleine sidequests. Zo verzamel je warme kleren voor een bibberende wachter en help je een oververhitte dame aan een klein stukje winter door je magische winterkracht te gebruiken.