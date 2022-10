Herbeleef een perfecte versie van de jaren negentig

We stonden er nog niet eerder bij stil, maar er zijn bijzonder veel overeenkomsten tussen een wasserette en arcadehallen. Beide etablissementen bieden diensten aan waarbij je muntjes in een machine moet gooien. De indiestudio Wired Productions zag hier een kans en besloot de twee vergane zaken te combineren in de game Arcade Paradise.

Arcade Paradise zit vol met de nostalgie van de jaren ‘90, waarin arcadehallen nog een ding waren voor ze werden vervangen door de pc’s en spelcomputers thuis. De groep mensen die naar de wasserette terugverlangt in plaats van hun eigen wasmachine, is waarschijnlijk iets kleiner. Toch is de combinatie van het runnen van een wasserette met achterin een arcadehal verrassend leuk.

Wasjes draaien tot je met de bus naar huis mag

In Arcade Paradise speel je als Ashley, die van haar vader een wasserette moet gaan runnen om zichzelf een beetje nuttig te maken. Het is op het eerste gezicht een deprimerend plaatje, waarin Ashley lange dagen maakt waarin ze wasmachines vult en weer leeghaalt, de wc moet ontstoppen en kauwgom onder de wachtstoelen moet wegkrabben. Het is een weinig eervol baantje, waarbij de vader van Ashley over de telefoon er ook geen doekjes om windt dat hij denkt dat ze ook hier wel te incapabel voor zal zijn. Het mag duidelijk zijn: Ashley komt niet uit een warm nest.

De enige afleiding die Ashley heeft tijdens het werk is een oude arcadekast achterin de wasserette, waarop ze af en toe kan spelen. Als ze haar taakjes in de wasserette snel voltooid, is er vaak genoeg tijd om een paar uur op de arcadekast door te brengen voor de was er weer uit moet en ze met de bus terug naar huis kan. De eerste paar dagen in de game tonen een vrij monotoon bestaan, maar dan wordt Ashley gewezen op een website waar ze oude arcadekasten kan kopen.

Op dat moment begint een hele nieuwe cyclus in de game. Het draaien van de wasserette heeft opeens zin. Met het kleine beetje inkomen dat ze daaruit krijgt kan ze nieuwe kasten kopen voor achterin de wasserette. Niet alleen zorgt dit voor meer games die je kunt spelen tussen de bedrijven door, maar ook voor meer inkomsten. Klanten van de wasserette spelen namelijk ook op de machines terwijl ze wachten op schoon ondergoed, wat de arcadehalverdiensten in een stroomversnelling brengt.

Van wasseretteklerk tot arcadehalmagnaat

Als je genoeg wasjes blijft draaien, kun je om de paar dagen in de game een nieuwe arcadekast bestellen en je collectie uitbreiden. Al snel kom je ruimte te kort en kun je een leegstaand pand naast de wasserette betrekken bij je archadehal. Dat betekent meer ruimte voor kasten en meer kasten betekent meer inkomsten van klanten die zich vervelen tijdens het wassen van hun kleding. Na een paar uur spelen kom je al snel op het punt dat de inkomsten van de arcadekasten die van de wasserette overtreffen.

Hier onthult Arcade Paradise een diepere managementlaag dan je verwacht van een game die vooral om de spellen op de arcadekasten lijkt te draaien. Je kunt namelijk de verhouding tussen de moeilijkheidsgraad en de prijs van de arcadekast instellen op je PDA (voor iedereen onder de dertig: dat is een Personal Digital Assistent voor je agenda en notities voor smartphones een ding waren). Als je de game te makkelijk maakt zullen spelers sneller slagen in het spel. Ze zullen er ook eerder klaar mee zijn, wat minder inkomsten betekent… Maak je de games te moeilijk? Dan heb je kans dat ze de kast helemaal niet aan willen raken. Aan jou de taak om de gulden middenweg te vinden.

Van de neonverlichting tot aan de klassieke Windows-versie op de pc in het kantoor geven je het gevoel dat je weer even in een tijd bent beland waarin alles nog goed was.

Nieuwe games vol nostalgie

Die taak kun je zo serieus nemen als je zelf wilt, want met elke arcadekast die voor de deur van de wasserette wordt afgeleverd, is er een nieuwe minigame om je af te leiden. Elke arcadekast bevat een volledig speelbaar arcadespel. Genoeg afleiding dus om de wasserette te laten voor wat hij is, al zul je dan wel minder snel nieuwe kasten kunnen kopen.

Wired Productions heeft meer dan dertig arcadegames ontwikkeld en in Arcade Paradise gestopt. Het zijn geen bestaande games, want dan was de game ongetwijfeld in een licentienachtmerrie verzandt en hadden we de game nu vast nog niet kunnen spelen. In plaats daarvan zijn het stuk voor stuk nieuwe variaties op bestaande games. Bijvoorbeeld een versie van Pac-Man die is gekruist met Grand Theft Auto. In plaats van Pac-Man speel je als een boef die geld moet verzamelen en in plaats van spoken, de politie moet ontwijken. Word je gepakt? Dan is de game in tegenstelling tot de originele Pac-Man niet voorbij, maar kun je wegrennen en een nieuwe auto proberen te pakken.

Het is bijzonder hoe een game die je nog nooit gespeeld hebt, toch voor een nostalgische speelervaring zorgt. Dat heeft niet alleen te maken met de gelijkenissen die de games hebben met hun tegenhangers van voor de millenniumwisseling, maar ook met de heerlijke retrovibes van de arcadehal achterin de wasserette. Van de neonverlichting tot aan de klassieke Windows-versie op de pc in het kantoor geven je het gevoel dat je weer even in een tijd bent beland waarin alles nog goed was. Afgezien dan van je boomer-vader die door de telefoon blijft schreeuwen dat de jongere generatie niets waard is.