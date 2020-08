Among Trees volgt qua opzet een aantal clichés uit de indie-wereld. Het betreft hier een stijlvol ingestoken survivalspel, waarin vibes meer belang dragen dan regelrechte actie. In het bos dreigt wel degelijk het gevaar van verhongering of een minder plezante aanvaring met een beer, maar daar blijft het ook wel bij. Als bosbewoner ben je vooral bezig met rustig je omgeving verkennen, materiaal verzamelen en langzaamaan je koddige blokhutje verbouwen.

FJRD Interactive leunt dan ook zwaar op dat rustgevende kampeergevoel. Het bos is als een sfeervolle oase van rust, bestaande uit zachte pastelkleuren en ASMR-achtig natuurgeritsel. Konijntjes huppelen wat rond, terwijl menig tak verrijkt is met fluitende en fladderende vogels. Geen wonder dat de game een Zen-modus kent, die vrijwel alle survival-drang en gevaren wegstript. Among Trees wil echt dat warme, wollen deken zijn. Zo eentje waar je jezelf een hele herfstavond in kunt verstoppen met een gigantische mok thee — of een mond vol truffels. Ik oordeel niet.

En ja, laten we wel wezen: FJRD Interactive slaagt erin een paar magische plaatjes te schetsen. De kabbelende beekjes in de ochtend, de oranje gloed van de avondzon, het flikkerende kampvuurtje in de duistere nacht; er is genoeg om van te genieten. Gun de game één dag-nachtcyclus en je kunt een jaarvoorraad aan subliem wallpaper-materiaal verzamelen.