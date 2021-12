Age of Empires 4 kun je meer dan een game alleen noemen. Het is bijna lesmateriaal voor in de geschiedenisles. Dit is ook meteen het grootste verschil tussen Age of Empires 2 en het nieuwste deel. Beide games pakken grofweg dezelfde tijdsperiode, maar in deel vier komen echte veldslagen aan bod in het behoorlijk uitgebreide singleplayer verhaal. Het is smullen geblazen hoe Relic Entertainment deze missies aan je voorschotelt.

Er zijn in totaal acht beschavingen te vinden in de game, verdeeld over vier campaigns die per stuk ongeveer vijf uur aan gameplay hebben. Het eerste verhaal gaat over de Engelsen en de Fransen, die het tijdens de Middeleeuwen aardig vaak aan de stok hadden met elkaar. Elke missie wordt ingeleid met een fantastische intro-film, die rechtstreeks kan worden gebruikt in de programma’s op History Channel.

Een voorbeeld: De Slag bij Hastings in 1066 wordt ingeleid met een video, waarin het huidige landschap wordt getoond met prachtige beelden. Silhouetten van de troepen van toen worden in de film verwerkt en een bijzonder prettige vrouwenstem neemt je mee door het verhaal. Het blijft niet alleen bij verhalen over de strijd en het afmaken van elkaar, maar ook de uitvindingen die zijn uitgevonden in die periode komen aan bod. Het is echt genieten.