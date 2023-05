Verdient de game een medaille of verdwijnt het in niemandsland?

De game die eigenlijk in 2021 had moeten uitkomen en al eens werd uitgesteld (en daarna nogmaals door een echte oorlog), is er dan eindelijk. Fans kunnen eigenlijk niet meer wensen, want Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp is een trouwe remake geworden van de populaire GBA-games. Blijven deze klassiekers recht overeind staan of bombardeert deze grote naam zijn eigen manschappen met deze reboot?

Voor degenen die onder een steen hebben geleefd de afgelopen jaren, zullen we kort uitleggen wat Advance Wars eigenlijk is. Pak een puzzelgame en een turn-based strategy-game. Voeg deze samen en giet er een vleugje oorlog overheen. Voilà, je hebt een klassieker te pakken. Advance Wars op de GBA was destijds een enorme hit door het op het eerste gezicht simpel lijkende spel, maar had enorm veel diepgang en strategie.

Tank voor dank?

In de game focus je je vooral op het strategisch neerzetten van je troepen om de vijand te verslaan of om bepaalde missies te halen. Als commandant heb je de mogelijkheid om infanterie, tanks, vliegtuigen en schepen in te zetten. Elke eenheid heeft zo zijn sterke en zwakke punten. Tanks zijn bijvoorbeeld sterk tegen infanterie, een bommenwerper schakelt tanks makkelijk uit, maar een anti-air tankeenheid kan zo’n bommenwerper weer uitschakelen. Het is bijna kinderlijk eenvoudig en wordt rustig opgebouwd, want in de latere levels moet je alles goed plannen om te overleven.

Naast de eenheden heb je ook toegang tot verschillende commandanten. Elk van deze personages heeft zo zijn eigen krachten, wat net dat ene voordeel kan geven in een gevecht. Zo kan Andy elke unit op het slagveld een beetje repareren, terwijl Max zijn tanks een flinke boost in kracht kan geven. Deze commandanten vertellen tegelijkertijd het verhaal van de game en hebben in deze versie zelfs stemacteurs gekregen die af en toe wat zeggen. Dit geeft alles net wat meer persoonlijkheid in plaats van lappen tekst die je moet lezen.

Stilbeeld uit Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp. Bron: Nintendo.

De wederopbouw van pixels

Naast de voice lines hebben ook andere elementen een opknapbeurt gekregen. Zo is er een nieuwe soundtrack en zijn er deze keer 3D graphics toegevoegd. Daarmee slaat de game wat mij betreft de plank een beetje mis. De charme van de oude games zat juist in de uit pixels bestaande voertuigen en gevechten. De game wil duidelijk meegaan met zijn tijd, maar het werkt allemaal net niet.

Ontwikkelaar WayForward heeft ervoor gekozen om de games een wat langere levensduur te geven. Zo is er een duidelijke en simpele tutorial toegevoegd. Deze tutorial is nergens te lang en neemt kleine stapjes om bepaalde units en strategieën uit te werken. Tijdens het spelen kun je de tips uitzetten wanneer je wilt, dus nergens word je gedwongen om naar een uitleg te luisteren. Dit is extra fijn voor terugkerende spelers.

Stilbeeld uit Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp. Bron: Nintendo.

Deze slag werd niet gewonnen in een paar dagen

In Advance Wars ben je veel tijd kwijt met het plannen en organiseren van je manschappen. Je wilt namelijk niet die ene eenheid verliezen waarmee je een groot deel van de vijanden kunt verslaan. Vooral niet als er geen fabriek in de buurt is die de eenheden kan versterken. Als jij je zetten hebt gedaan is de tegenstander aan de beurt. Dit duurde op de GBA altijd een eeuwigheid, vooral wanneer je bij de grotere maps was aangekomen. In deze nieuwe versie kun je deze stap doorspoelen, maar het duurt nog steeds vrij lang. In het begin is het leuk om te zien, maar naarmate je bij de grotere levels komt dan is het lang wachten voordat de tegenstander al zijn zetten heeft gedaan.

Afgezien van deze kleine puntjes staat Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp als een huis. De framerate is stabiel, de gameplay blijft uitdagend en leuk en de nieuwe muziek en geluiden geven een extra dimensie aan het verhaal. Samen zijn Advance Wars en Advance Wars 2: Black Hole Rising goed voor een campagne van ongeveer 50 uur. Daarnaast beschikt de game over een online PvP-modus en een modus waar je je eigen maps kunt maken. Daarnaast kun je punten verzamelen om nieuwe commandanten, maps en verzamelobjecten te kopen.

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp brengt de twee klassiekers op een respectvolle manier naar 2023. Sommige elementen zijn precies hetzelfde als op de GBA. Er is dus weinig nieuwe content, maar in de basis blijft de game sterk. De game is makkelijk te leren, maar moeilijk om een expert in te worden. Dit alles onder begeleiding van een goede soundtrack, personages die spreken en de kleine opties om de gameplay wat vlotter te laten lopen.