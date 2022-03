Na ruim acht jaar is er nieuw deel in de Gran Turismo-serie in de vorm van Gran Turismo 7. Na een kort, online uitstapje met GT Sport is Gran Turismo terug in volle glorie. Dat is wel iets om even te vieren, dus daarom geven we de game en een berg goodies weg. Lees hier wat je moet doen om Gran Turismo 7 te winnen.

Gran Turismo 7 is verschenen op de PlayStation 4 en de PlayStation 5. Mocht je benieuwd zijn naar wat wij van de game vinden, lees dan hier onze review. Wij zijn ondertussen benieuwd waar deze prachtige Pixel Vault-auto staat! Als jij het antwoord op deze vraag weet, lees dan hieronder verder met wat je moet doen. Wie weet win jij dan wel het pakket met een GT7-shirt, onderzetters, pen, sleutelhanger, keycord en code voor de game!

In welke Nederlandse straat staat deze auto geparkeerd?

Meedoen aan deze prijsvraag kan tot en met 31 maart. Vergeet daarbij niet dat je op het moment van meedoen ook lid moet zijn van onze Discord-server en je gebruikersnaam in te vullen in het formulier. Daarna kiezen we de winnaars en nemen we persoonlijk contact op. Onder het formulier vind je onze actievoorwaarden, die van toepassing zijn op deze prijsvraag. Succes!

Actievoorwaarden Gran Turismo 7 prijsvraag:

Deelname actie:

Deelname aan acties is kosteloos.

Deelname vindt plaats wanneer je het actieformulier hebt ingevuld. Eenmalige deelname per persoon. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder. Deelnemers dienen woonachtig te zijn in Nederland.

Medewerkers van Pixel Vault zijn uitgesloten van deelname aan acties.

De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) worden altijd vermeld op de actiepagina.

Pixel Vault is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg verstrekt aan externen.

Persoonsgegevens van deelnemers worden gebruikt voor het aanmelden van de Pixel Vault-nieuwsbrief, indien hier toestemming voor is gegeven.

Op alle acties is het Nederlands recht van toepassing.

Winnaar: