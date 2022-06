Met de kracht van vriendschap kan alles

Als Japanse verhalen ergens goed in zijn, is het wel laten zien dat je met de kracht van vriendschap iedere uitdaging kan overwinnen. Al sinds jaar en dag zien we dit terugkomen in tal van Japanse RPG’s. Deze trend lijkt voorlopig ook niet te stoppen als we de eerste beelden van Xenoblade Chronicles 3 bekijken. Is de kracht van vriendschap voldoende om deze serie interessant te houden?

Monolith Soft is ondertussen geen onbekende meer in het JRPG-genre. Ontwerper en regisseur Tetsuya Takahashi bij mocht Square de game Xenogears maken. Daar werd al snel duidelijk werd dat die game geen sequels ging krijgen, dus richtte hij zijn eigen studio op. Sindsdien heeft de studio elf games in de Xeno-saga op zijn naam staan, waarbij het aankomende Xenoblade Chronicles 3 de twaalfde titel in de saga is.

De releasedatum van Xenoblade Chronicles 3

Hoewel de ontwikkeling van Xenoblade Chronicles 3 al sinds 2018 druk aan de gang is, heeft Monolith Soft de productie goed verborgen weten te houden. De game werd pas in februari van dit jaar aangekondigd, met een originele releasedatum gepland voor september 2022.

De productie van de game bleek echter zo goed te verlopen, dat Monolith de opvallende beslissing heeft gemaakt om de releasedatum naar voren te halen − in plaats van het gebruikelijke uitstel. De game verschijnt nu op 29 juli exclusief voor de Nintendo Switch.

Een wereld op de rug van giganten

Hoewel er al elf Xeno-games zijn verschenen, hebben ze lang niet altijd een directe relatie met elkaar. In het geval van de Xenoblade-serie zijn delen 1 en 2 direct aan elkaar verbonden, maar is Xenoblade Chronicles X buiten wat gameplay-elementen weer volledig op zichzelf staand. In dit derde deel pakken we wel weer het verhaal op wat origineel in gang is gezet met Xenoblade Chronicles en Xenoblade Chronicles 2, waarbij het verhaal de verre toekomst laat zien van diens individuele gebeurtenissen.

We reizen af naar de wereld van Aionios, waar opnieuw een stevige oorlog aan de gang is. Hier treffen we de landen van Keves en Agnus aan, verwikkeld in een conflict waarbij we de oorlog vanuit twee kanten te zien krijgen dankzij hoofdpersonen Noah en Mio. Beide zijn off-seers, soldaten die speciale fluiten bespelen die helpen bij de rouw rondom overleden slachtoffers. Natuurlijk zou het geen Xenoblade Chronicles-game zijn als het lot van beide off-seers niet met elkaar verbonden was en ze in het middelpunt van deze oorlog terecht komen.

Net als in de voorgaande delen speelt Xenoblade Chronicles zich af op de rug van enorme Titans − wezens die langzaam over de wereld slenteren, op wiens rug de mensheid zijn bestaan heeft gebouwd. Daarbij lijkt de game meer vrijheid te bieden in de gebieden die je kunt verkennen en de middelen om dat te doen. Zo zien we in trailers een boot bestuurd worden, als ook lijnen door de lucht die gebruikt kunnen worden om afstanden af te leggen.

Sla de handen ineen

In Xenoblade Chronicles draaien de gevechten om het stapelen van effecten en krachten om zoveel mogelijk schade aan te richten. Je staat absoluut niet stil, maar hebt continu de controle over jouw personage en kompanen. Wissel tussen personages om de juiste status-effecten op een vijand te plaatsen en deze zo te laten ontploffen, in slaap te laten vallen of te bevriezen en zo diens aanvallen tijdelijk te blokkeren.

Daarbij bestuur je ditmaal niet drie personages maar krijg je de controle over een zevenkoppig team: de hoofdpersonen, diens vrienden en tijdelijke personages die aansluiten op jouw reis. Specifieke koppels uit je team kunnen ook gebruik maken van het Interlink-systeem, waarbij ze samen kunnen smelten tot een Ouroboros – een sterkere vorm met krachtigere aanvallen om tijdelijk meer schade aan te richten.

Voor deze aanval zal wel aan bepaalde voorwaarden voldaan moeten worden, als we de gameplay van vorige delen mogen geloven. Aanvallen op het juiste moment, goede combinaties van status-effecten en vooral niet knock-out gaan tijdens het gevecht zorgde er in voorgaande delen ook al voor dat je speciale aanvallen kon uitvoeren.

De trailers van Xenoblade Chronicles 3

Benieuwd geworden naar de avonturen die je gaat beleven in Xenoblade Chronicles 3? Neem dan alvast een kijkje met de volgende trailers: