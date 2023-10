Web-sling er op los in Marvel’s Spider-Man 2

Peter en Miles keren terug voor een spinachtig avontuur

Marvel’s Spider-Man is inmiddels een echte Sony klassieker geworden. Met een sterk verhaal en goede gameplay werd Spider-Man al snel een groot succes. Het was een kwestie van tijd voordat er een nieuwe editie uit zou komen en die tijd is nu aangebroken. Insomniac Games is van plan groots uit te pakken met Marvel’s Spider-Man 2. Zal het kunnen opleven tot de hype, of vliegt Insomniac te dicht bij de zon?

De langverwachte Spider-Man 2 komt op 20 oktober uit. Doordat de vorige twee games in de franchise erg geliefd zijn door de fans, zijn de verwachtingen voor het nieuwe avontuur hoog. Insomniac belooft op elk aspect uit te breiden en de ware kracht van de PS5 te gaan testen. Maar in hoeverre gaat dat gebeuren?

De Spider-Verse

De voorgaande games hebben samen al een sterk verhaal neergezet waarbij beide helden die de hoofdrol spelen, zijn geïntroduceerd. New York was zoals zo vaak in gevaar en Peter Parker en Miles Morales hebben elk de stad in hun eigen edities gered. Hierin vochten we tegen veel bekende schurken, zoals Doctor Octopus en Rhino. Naar verwachting komen de meeste van deze schurken terug in het nieuwe deel. Martin Lee is bijvoorbeeld al bekend gemaakt in de trailer van het verhaal.

In Spider-Man 2 werken Peter en Miles samen als de Spider-Men om de stad nogmaals te beschermen. De grote schurk in dit verhaal is Kraven the Hunter. Hij komt naar New York om te jagen op de bovennatuurlijke wezens zoals Spider-Man. Kraven zal niet de enige schurk zijn die een opwachting maakt; zo is verder bekend dat Venom en Lizard zullen verschijnen. Ook kunnen we een entree van de Green Goblin verwachten, gezien de Osborns ook aanwezig zijn.

De gameplay van Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 is een singleplayer, open-world action-adventure waarin er net zoals in de voorgaande games veel verschillende activiteiten te vinden zijn. Er wordt uitgebreid op alle aspecten vergeleken met de vorige twee games. Zo krijgen de titulaire superhelden een wingsuit waarmee ze nog sneller tussen gebouwen door kunnen swingen. Ook kunnen ze zich nu lanceren als een katapult om met een extra boost door de stad te vliegen. Beide personages zullen ook een nieuw arsenaal aan gadgets hebben waar we verschillende tactieken mee kunnen uitproberen.

Miles heeft een upgrade gekregen met zijn elektronische krachten waar Peter misschien wel mee heeft geholpen. Zelf heeft Peter op een gegeven moment Venoms krachten en krijgt hij daarvan unieke aanvallen. Of hij deze krachten behoudt valt te betwijfelen, aangezien Peter al wat gemener is geworden in de gameplay trailer waar de venom krachten in volle glorie te zien zijn. Ik ben vooral erg benieuwd naar hoe en of deze krachten op een gegeven moment samen kunnen worden gebruikt voor een echte ‘wombo-combo’.

Levendige wereld

Het meest unieke is toch wel het kunnen spelen van twee verschillende Spider-Men. GTA V gebruikte al een soortgelijk concept in 2013, maar veel reïncarnaties van het idee hebben we nog niet veel gezien. Dat niet alleen; het wisselen tussen de twee schijnt gelijk te zijn zonder enige laadschermen. Dit zal de ware kracht van de PS5 laten zien, iets waar we al eerder een voorproefje van kregen bij Ratchet & Clank: Rift Apart.

Het mooiste hiervan is dat de andere Spider-Man actief blijft in de wereld. Insomniac geeft aan dat de ‘non-actieve’ Spider-Man ook rond zal slingeren en je misschien zelfs helpt als hij in de buurt is. Dit maakt de wereld een stuk levendiger en geeft je het gevoel dat je niet alleen bent. Hoe dit allemaal precies gaat werken en samenkomt, is nog maar de vraag en daar gaan we 20 oktober achterkomen.