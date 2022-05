World of Warcraft: Dragonflight

Blizzard heeft de volgende uitbreiding van de inmiddels 17-jaar oude MMORPG World of Warcraft aangekondigd. We gaan naar de Dragon Isles in World of Warcraft: Dragonflight. De grote vraag is alleen: wanneer? Zonder enig uitzicht op een releasedatum blikken we toch alvast voorzichtig vooruit naar wat we kunnen verwachten in Dragonflight.

Een nieuwe uitbreiding is aanstaande, althans de alfatest komt “soon” belooft Blizzard. Voorlopig rennen we dus nog wel even door de Shadowlands als we afgaan op de reputatie van de ontwikkelaar als ze het over “soon” hebben, maar dat betekent niet dat we niet alvast kunnen kijken wat er al wel bekend is over Dragonflight.

Wat kunnen we verwachten van Dragonflight?

We gaan in de nieuwe uitbreiding terug naar Azeroth en wel naar de mythische Dragon Isles. De Dragon Flight keert namelijk terug en heeft het eiland doen opdoemen uit de mist, net als Pandaria in 2012 deed. Op deze eilanden vinden we in elk geval sporen van de Titans en spelen draken natuurlijk een grote rol. Sterker nog, we krijgen een drakenras: de Dracthyr.

Blizzard heeft nog niet veel bekendgemaakt over de achtergrond van de Dracthyr. Wel weten we dat ze als enige de nieuwe class Evoker kunnen zijn. Dracthyr zijn altijd Evokers en Evokers zijn altijd Dracthyr. Net als de Worgen kunnen deze Dracthyr ook een menselijke vorm aannemen. In hun drakengedaante hebben ze wat weg van de Argonian uit The Elder Scrolls.

Ook als je niet voor de Dracthyr kiest, spelen draken een belangrijke rol in je avontuur in Dragonflight. Je krijgt vrij vroeg in de uitbreiding een speciale draken-mount die je zal vergezellen tijdens het avontuur in de Dragon Isles. Deze mount kan bijzondere manoeuvres uitvoeren en kan nieuwe vaardigheden leren. Volgens Blizzard speelt ‘Dragon Riding’ een belangrijke rol in de uitbreiding en maakt het reizen door grote gebieden makkelijker.

Waarom willen we Dragonflight?

Daarnaast gaat het talentsysteem op de schop. Blizzard slaat met Dragonflight een andere weg in en gaat niet langer gebruikmaken van ‘borrowed power’. Hiermee bedoelt de ontwikkelaar de krachten en vaardigheden die spelers in afgelopen uitbreidingen kregen via specifieke items zoals Azerite Gear. In plaats daarvan moet de talent tree weer de centrale plek zijn waar je personage progressie maakt.

De uitbreiding voegt niet alleen nieuwe systemen toe, maar gooit ook een hoop op de schop. De interface krijgt een make-over. Je knoppen, levensbalken en minimap moeten straks minder ruimte innemen op je beeldscherm en ook moet het allemaal wat strakker ogen.

Hoelang moet ik nog op Dragonflight wachten?

Net als de laatste grote patch voor Shadowlands, komt ook de aankondiging van de nieuwe uitbreiding laat. Daarom lijkt het erop dat de uitbreiding niet meer in 2023 gaat verschijnen. Dat betekent dat we nog heel lang in Zerith Mortis moeten rondwandelen voordat er nieuwe content komt. Er is wel een patch 9.2.5 op komst met faction crossplay. Voor echt nieuwe content zoals nieuwe dungeons, raids en quests moeten we nog wel een jaar wachten.