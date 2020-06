In 2015 verscheen het eerste deel en het doel van de game was om een simracer te bieden waarin je vrij was in al je keuzes. Deze keuzevrijheid hield bijvoorbeeld in dat je je carrière niet in een opstartklasse hoefde te starten, maar direct in de hoogste raceklasse van start kon. Het bijzondere aan deze game was ook dat het een game was die vooral door de community tot stand is gekomen. De ‘CARS’ in de titel staat namelijk niet voor auto’s, maar voor Community Assisted Racing Simulator.