In Star Wars: Squadrons kunnen we met acht verschillende starfighters aan de slag, en vecht je aan de kant van de New Republic of het keizerrijk. In de multiplayer-modus kunnen spelers de kant van de New Republic of het keizerrijk kiezen. De vier schepen van de New Republic zijn de X-Wing, A-Wing, U-Wing en de Y-Wing. Bij het keizerrijk kun je kiezen voor de TIE Fighter, TIE Interceptor, The Reaper en de TIE Bomber. Alle schepen hebben andere statistieken of specialiteiten op het gebied van vuurkracht, snelheid en verdediging.

Online kun je kiezen uit de Dogfight Mode of Fleet Battles. In Dogfight Mode nemen twee teams bestaande uit vijf spelers het op tegen elkaar. Deze modus is te vergelijken met een Death Match. Hier kun je ook upgrades gebruiken als turrets, mijnen maar ook tractor beams. In Fleet Battles zijn er gevechten in meerdere fases. De eerste fase is een Dogfight en de tweede ronde gaat om het vernietigen van Capital Ships. De verdedigende partij moet uiteraard deze schepen verdedigen. Tot slot moeten spelers in de derde ronde het vlaggenschip van de tegenstander vernietigen. Ook hier geldt dat er vijf spelers per team zijn. Er bestaat ook de mogelijkheid om deze gevechten tegen de computer te spelen.

Star Wars: Squadrons bezit ook een singleplayer modus waarin je afwisselend de kant van de keizerrijk en de New Republic speelt. In het verhaal maak je deel uit van een Squadron bestaande uit vijf personages.