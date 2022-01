In Splatoon 3 laten we voor het eerst echt Inkopolis achter ons. In plaats daarvan vertrekken we naar de Splatlands, een grote zonovergoten woestijn waarin strijdlustige Inklings en Octolings het voor het zeggen hebben. Ook reizen we af naar Splatsville, een stad van Chaos die als hub zal dienen voor de spelers van Splatoon 3.

Het verhaal van Splatoon 3 staat bekend als ‘Return of the Mammalians’, wat erop lijkt te wijzen dat we meer zoogdieren zien terugkomen naar de wereld van Splatoon, afgezien van de katten Judd en Li’l Judd dan. Daarbij zal ook de fuzzy ooze die we in de trailers zien vermoedelijk een grotere rol gaan spelen, al hebben we nog geen idee hoe.