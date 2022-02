In de trailers van Endnight is te zien dat iemand weer terug is op het eiland; hij crasht dit keer met een helikopter. Het is nog niet duidelijk of dit wederom gaat over Erik of zijn zoon Timmy. Verder valt in de trailer op dat er meer moderne wapens beschikbaar zijn, zoals een handgeweer en een shotgun. Tijdens The Forest was er maar één geweer dat je kon vinden.

Ook zijn de crafting-skills veel gedetailleerder. Op het eiland lopen de kannibalen en mutanten nog steeds rond en de scènes in de grotten zien er angstaanjagend uit. En dan moeten we het hebben over de olifant in de kamer. Er komt meerdere malen een vrouw voorbij met meerdere armen… Wie is zij? Ze lijkt een bondgenoot te zijn. Ben je dit keer dan toch niet helemaal alleen?

In een interview met The Escapist vertelt Endnight iets meer over de game. Zo wordt verteld dat in Sons of the Forest een aantal opties zijn toegevoegd. Je hebt in het nieuwe deel de mogelijkheid om te graven, het craften is uitgebreider, er zijn meer wapens en de manier van vechten is uitgebreider en de besturing daarvan makkelijker.

Daarnaast spreekt Endnight over een A.I. genaamd V.A.I.L. Dit is de vernieuwde A.I. die ervoor zorgt dat de vijanden zich nog menselijker gedragen. Zo zullen de kannibalen meer emoties voelen en uiten en denken ze na over bepaalde acties. Dit moet de game nog interactiever maken dan het eerste deel. Als laatste bevestigt Endnight dat het spel wederom een optie heeft om het spel via online co-op te spelen. Zo hoef je letterlijk niet alleen op een eiland te overleven.