Vooruitblik: Sims 4: Middelbare School

Wat kun je verwachten?

Net nu de zomervakantie eraan komt, kunnen we de hele zomer naar school met onze Sims. Op 28 juli komt Electronic Arts met een nieuw Sims 4 uitbreidingspakket: Middelbare School. Een uitbreidingspakket vol tienerdrama, ontdekking en seksuele oriëntatie. Maar hoe gaat dat er nou precies uitzien?

Tienerrommel

Weet je nog hoe jouw tienerkamer een spiegel van jezelf was? Posters van je favoriete band, game of celebrity crush. Foto’s van schoolreisjes en participatielintjes van het schoolschaken en/of schoolvoetbaltoernooi. Kleren overal behalve in de wasmand en kasten vol met je favoriete spullen. Dat kan nu ook in de Sims 4: Middelbare School. Naast nieuwe meubels en decoratie is er nu ook heel veel tienerprularia. Van wasgoed tot tijdschriften, verdwaalde schoenen, parfumflesjes, tassen, posters, gezellige lampjes en meer. Maak van de slaapkamer een oase voor je tiener-Sims, een plek waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn.

Nieuw (en straks ook een update voor iedereen met de basisgame) is lichaamshaar en scheren. Je leest het goed: scheren. Heeft je tiener flink wat pluis op zijn lip? Dan kun je het scheren, maar houdt het wel bij, want het groeit terug. Hetzelfde geldt voor rughaar, beenhaar, borsthaar, etc. Ook nieuw is acne bij tieners. Of dit ook bij de basis-update hoort, weten we niet.

’s Avonds afspreken met vrienden is nu mogelijk. Strenge ouders of niet, je kunt gemakkelijk door het raam ontsnappen. Thuis rondhangen kan natuurlijk ook. Verzamel je vrienden op bed om de nieuwste roddels te bespreken of organiseer een logeerpartijtje met kussengevecht. Liever in je eentje? Lees dan een boek of scrol eindeloos door je telefoon op het nieuwe Social Bunny, een basisgame-update van de telefoon van je Sims.

Social Bunny en Trendi

Met de nieuwe Social Bunny-update is het mogelijk berichtjes te sturen, posts te plaatsen op social media of in iemands dm te sliden. Dat kan vriendelijk, maar ook flirterig. Aan jou de keuze. Naast Social Bunny is kledingapp Trendi ook een nieuwe feature. EA is een samenwerking met retailer Depop aangegaan waardoor het nu mogelijk is om je Sims kleding te laten ontwerpen, fashion trends te creëren of bakken met geld te verdienen door buiten schooltijd outfits te ontwerpen en te verkopen. Dit kan allemaal via je telefoon.

Zelf niet zo’n ontwerper? Ga dan naar de nieuwe kringloopwinkel in de Sims 4. Je kunt hier terecht voor tweedehands kleren. Zie je iets leuks? Wacht dan niet te lang, want het aanbod is tijdelijk en zal om de zoveel dagen veranderen. Is fashion überhaupt niet jouw ding? Dan kun je tijdens het wachten op je vrienden genieten van een Boba ThrifTea.

Welkom op Copperdale!

Flirt erop los in de kantine, versier je kluisje en maak vrienden (of vijanden) in de wandelgangen op school. De middelbare school Copperdale in de Sims 4 is geen rabbit hole. Sterker nog, je kunt de hele school platgooien en zelf een nieuwe bouwen. Hetzelfde geldt voor het auditorium waar het eindgala en diverse fairs gehouden worden.

Je kunt al je tiener-Sims dus naar de middelbare school volgen. Meervoud? Inderdaad, meervoud. Tijdens de les kun je studeren voor het examen, maar ontwikkelt je Sim ook vaardigheidspunten. Er zijn elke dag twee lessen om bij te wonen, maar afhankelijk van de eigenschappen van je Sim, kun je er ook voor kiezen om een les te skippen of zelfs te de hele dag te spijbelen. Let wel op, er zijn strenge consequenties. Haal je je diploma niet? Dan kan je Sim niet naar de universiteit en zijn een aantal carrières niet meer haalbaar voor je Sim. Wel is het mogelijk om online alsnog een diploma te halen. Sims met hoge cijfers krijgen hogere studiebeurzen en meer keuzes als ze gaan studeren.

Nieuw in de Sims 4: Middelbare School en ook een basisgame-update: seksuele oriëntatie. Sims kunnen nu aangeven hoe ze zichzelf identificeren, tot wie of wat ze zich aangetrokken voelen (of dat ze zich juist nergens tot aangetrokken voelen) en of ze openstaan om te experimenteren. Deze oriëntatie is gedurende de game te veranderen via een spiegel. Zo staat het je Sim vrij zichzelf te ontdekken en kan jij als speler bepalen hoe het verhaal van je Sim verloopt zonder eerst definitief te bepalen wat de seksuele oriëntatie van je Sim is.

Buitenschoolse activiteiten

Dat de bel gaat, wil niet zeggen dat je dag voorbij is! Neem deel aan buitenschoolse activiteiten zoals de computerclub, schaken, Amerikaans voetbal of cheerleaden. Liever wat bijverdienen? Dat kan met de nieuwe bijbanen Simfluencer en Streamer. Voor iets meer ontspanning kun je verdwalen in de bibliotheek of naar de kermis op Plumbiet Pier. Neem je date mee in het reuzenrad of neem je rivaal mee door het spookhuis. Jammer genoeg zijn de attracties op de pier wel rabbitholes, maar je weet wat dat betekent: nieuwe WooHoo-locaties!

Na de examens is het tijd voor het eindgala. Als speler is het mogelijk om de locatie van het eindgala zelf in te richten. Je Sim kan zich klaarmaken met vrienden, eerst iets drinken met een afspraakje of gewoon besluiten het hele gebeuren te skippen. Op het eindgala zelf zijn er ook tal van mogelijkheden. Maak het gezellig in het fotohokje, breng je stem uit op de koning en koningin van het gala of vervals alle stemmen en krijg zelf de felbegeerde kroon. Waag een eerste, ongemakkelijke dans met je liefje, of kijk jaloers vanaf de zijlijn naar de persoon van je dromen in de armen van een ander. Wanneer je dat zat bent, kan je natuurlijk kijken of er nog iets te saboteren valt…

Aan al het schoolplezier moet natuurlijk een eind komen, en dat wordt uitbundig gevierd tijdens de diploma-uitreiking. Tenzij je Sim natuurlijk geen les heeft bijgewoond en nukkig vanuit het publiek moet toekijken hoe zijn of haar vrienden dat belangrijke papiertje in handen krijgen. Het is aan jou welke weg ze nu inslaan. Hoe jouw Sims zich ook door hun schoolbestaan slaan, het wordt hoe dan ook een tijd om niet te vergeten! Kijk jij uit naar dit nieuwe uitbreidingspakket? En welke dingen zou jij graag in dit pakket willen zien? Laat het ons weten in de reacties!