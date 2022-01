Elden Ring is lang één van de grootste mysteries van de gamesindustrie geweest. Tijdens de E3 in 2019 is er een prachtige cinematische trailer van de game vertoond. Niemand werd er wat wijzer van. Het enige dat we toen wisten is dat FromSoftware de game maakt in samenwerking met George R.R. Martin: de man achter de legendarische boeken die de basis zijn voor de serie Game of Thrones. Na deze trailer bleef het precies twee jaar oorverdovend stil.

In de zomer van 2021 dook Elden Ring eindelijk weer op en nu weten we gelukkig iets meer. De game lijkt Dark Souls te combineren met een levendige open wereld, waarin je zelf je eigen route en avontuur bepaalt in The Lands Between. De Elden Ring ligt in duigen en verschillende corrupte halfgoden hebben een stukje van dit krachtige object in handen gekregen. Jij gaat als the Tarnished stad en land af om de ring weer compleet te maken. De rest van het verhaal blijft verhuld tot de release van Elden Ring, maar met FromSoftware aan het roer kun je op een complex en prachtig verhaal rekenen.