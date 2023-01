Vechten tegen je favoriete helden in Suicide Squad: Kill the Justice League

Tijd om de schurk te spelen

Wees geen held is het motto van het opkomende spel Suicide Squad: Kill the Justice League. Het wordt gemaakt door Rocksteady Studios en zal zich afspelen in het welbekende Arkhamverse. Het zal ook het afscheid zijn van de wereldberoemde Batman-stem van Kevin Conroy, die helaas vorig jaar november is overleden. Een groot gemis voor de DC fanbase omdat hij een legendarische Batman was voor vele jaren.

Dit jaar mogen wij dus nog een laatste keer genieten van Kevin Conroy en al het andere wat het spel te bieden heeft. Na helaas een vertraging in 2022 is er dit jaar geen ontkomen aan en zal het spel uitkomen op 26 mei, om hopelijk wat moois achter te laten.

Into the Arkhamverse

De Arkham-spellen zijn toch wel echt het hoogtepunt van Batman als het aankomt op gaming. Het is dan ook mooi om te horen dat dit spel in hetzelfde universum zal afspelen. De goed ontwikkelde Batman van de Arkham-series zal terugkomen in dit spel, maar zal niet centraal staan in het verhaal. Waardoor je dus niet de eerdere spellen gespeeld hoeft te hebben.

Genoeg over Batman en meer over de Suicide Squad. De groep bestaat uit vier schurken: Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot en de grote King Shark. Ze worden naar Metropolis gestuurd omdat Brainiac daar bezig is met een invasie. De Suicide Squad is de laatste hoop omdat de hele Justice League (op Wonder Woman na) is overgenomen door Brainiac. Aan jou dus de taak om ze uit te schakelen.

Hoe ver je ze daadwerkelijk uitschakelt en hoe goed het verhaal zal lopen valt nog te bezien. Wat wel zeker is, is dat het er grafisch goed uitziet en er een sterke cast achter de karakters zit. Naar mijn mening hebben ze ook wel de vier leukste karakters van de Suicide Squad gekozen. Met een goed ontwikkelde Harley Quinn van de Arkham-spellen hoop ik dat ze wat geweldigs neerzetten.

De gameplay van Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League wordt door Rocksteady Studios beschreven als een vier speler co-op actie avonturenspel.. Je gaat dus als één van de leden van de groep kunnen spelen en zal je dus gaan samenwerken om de vijanden te verslaan. Hoe dat precies zal uitpakken is nog niet echt bekend. Er is alleen nog een cinematische gameplay trailer van waar je wel ongeveer ziet hoe het spel zal spelen, maar je er nog niet echt een gevoel voor kan krijgen.

Waar het ongeveer mee te vergelijken is op basis van wat we te zien kregen zijn de spellen van Marvel. Marvel’s Avengers en Marvel’s Guardians of the galaxy om precies te zijn. Maar laten we hopen dat het niet zoals die spellen zal zijn. Het probleem waar de Marvel-spellen last van hadden is namelijk saaiheid. De reden daarvoor is dat de moeilijkheidsgraad in die games komt vanuit de healthbar van de vijanden. Daardoor ben je dus vooral bezig bent hersenloos schieten en slaan op een vijand waarvan langzaam zijn HP omlaag gaat in plaats van dat je echt moet nadenken over hoe je de tegenstander snel uitschakelt.

Als de ontwikkelaars dit weten te voorkomen en een goede focus hebben op combo’s met je teamgenoten dan kan het wel een vermakelijk spel worden. De setting is er namelijk al. Rocksteady Studios is ook zeker niet slecht als het aankomt op gameplay (als we even kijken naar de Arkham-spellen). Daar was de gameplay misschien soms simpel, maar zat het wel goed in elkaar en begint het niet snel te vervelen. Dat geeft hoop voor Suicide Squad: Kill the Justice League, maar het is nog even afwachten.

De trailers van Suicide Squad: Kill the Justice League

Nieuwsgierig geworden naar Suicide Squad: Kill the Justice League? We hebben de trailers alvast voor je op een rijtje gezet: