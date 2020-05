De Vampire: The Masquerade-serie heeft een lange geschiedenis. De games hebben namelijk hun wortels in een tabletop RPG-setting uit 1991. Deze setting diende als inspiratiebron voor verschillende boeken, een televisieserie en tot nu toe twee games. Vampire: The Masquerade – Redemption uit 2000 en Vampire: The Masquerade – Bloodlines uit 2004.

Hoewel de originele Vampire the Masquerade – Bloodlines inmiddels een cultstatus heeft, was de game niet onmiddellijk succesvol. Dat kan te maken hebben met het feit dat de game uitkwam op dezelfde dag als een pc-game waar je misschien wel eens van gehoord hebt: Half-Life 2. Je kunt je voorstellen dat een releasedatum die overlapt met die van de meest geliefde pc-game aller tijden geen wonderen doet voor je verkoopcijfers.

Wat ook niet meehielp aan die cijfers is het feit dat de game in eerste instantie vol zat met bugs, waardoor bepaalde quests niet goed werkten en sommige content zelfs helemaal niet toegankelijk was. Wie het geduld heeft om door deze gebreken heen te kijken vindt echter een RPG-parel van jewelste. Toch is Vampire: The Masquerade – Bloodlines hierdoor altijd een game voor de liefhebber geweest, die nooit bij het grote publiek is doorgebroken.