Dit wil overigens niet zeggen dat DiRT 5 het rijden niet of minder realistisch benadert. DiRT 5 is nog steeds een rally-game waarbij je als speler flink uitgedaagd wordt. Zeker wanneer je alle assists in een DiRT-game uitschakelt, kom je voor een moeilijke uitdaging te staan.

Wel heeft DiRT 5 een wat speelser karakter. Dit uit zich in door de felle kleuren en speelse symbolen die in de game te zien zijn. Alles komt lekker uitbundig en overdreven in beeld en dat is wel even wat anders dan de klinische uitstraling van de DiRT Rally-serie.

In DiRT 5 is het de bedoeling dat jij over tien locaties in de wereld aan verschillende evenementen meedoet. Hierbij moet je onder andere denken aan een jungle, een stoffige woestijn en een stedelijke omgeving. Tof hierbij is dat de circuits daarbij veranderen doordat de jaargetijden ook veranderen in de game. Rijd je bijvoorbeeld in de zomer nog om een meer heen, dan kan het in de winter maar zo zijn dat het meer bevroren is en je over het ijs crosst.