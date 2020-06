Voor wie geen zin heeft om voor een bestaand team te rijden, is er dit jaar een nieuwe gamemodus toegevoegd. Je kunt namelijk als elfde team op de grid plaatsnemen in My Team. Wanneer je kiest voor deze spelmodus, dan bouw je een team vanaf de grond op. Zo beslis je over de kleurstelling van je auto’s, kies je een coureur die samen met jou gaat rijden en bepaal je wie je als motorleverancier wilt hebben. Nieuw daarbij is dat motorontwikkelingen overgedragen worden naar andere teams. Stel: je kiest de krachtbron van Mercedes en Mercedes voert een motorupgrade uit. In dat geval krijg jij als afnemer van dit motorblok die upgrade ook.

Het geeft de game ten opzichte van voorgangers weer een klein beetje extra realisme mee. Een ander stukje realisme vinden we in het aantrekken van een coureur. Het is natuurlijk aantrekkelijk om in je eerste seizoen al een coureur als Verstappen of Hamilton aan te trekken, maar dit gaat helaas niet lukken. Buiten het feit dat je het salaris waarschijnlijk niet kunt betalen, wil de coureur ook niet komen omdat je faciliteiten nog niet voldoende zijn. Deze faciliteiten kun je weer upgraden door geld te verdienen en hiervoor is het zaak dat je steeds betere sponsoren aantrekt. Het zal dus een lange weg naar de top worden.