Don’t cry for me, Arge … Hyrule

Als het aankomt op The Legend of Zelda, dan is Nintendo niet zo van de directe sequels. In ruim dertig jaar op avontuur gaan met Link hebben we slechts enkele vervolgen gezien. In plaats daarvan kiest Nintendo liever voor een nieuw tijdperk, met een nieuwe Link en een ‘nieuwe’ wereld. Voor een van de meest succesvolle Zelda-titels wijkt Nintendo echter van het bekende patroon af. Met nog minder dan 100 dagen op de teller blikken we vooruit op The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Met Breath of the Wild vielen veel kaarten voor The Legend of Zelda op zijn plek. Na het uiterst middelmatige Skyward Sword op de Wii en de remaster van The Wind Waker op de Wii U moesten fans lang wachten op een waardig nieuw deel, maar de release van de Switch leende zich uitstekend voor een klapper. Die klapper leverde Nintendo ook met Breath of the Wild, een heuse open wereld Zelda-game waarbij niet de standaard paden bewandeld werden. Nu probeert Nintendo het trucje opnieuw met Tears of the Kingdom, maar loopt het mogelijk tegen één probleem aan: de eigen hardware.

Wat is The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom keren we opnieuw terug naar een post-apocalyptisch Hyrule. Nadat Calamity Ganon honderd jaar voor de gebeurtenissen van Breath of the Wild het continent in puin heeft gelegd, wisten Link en Zelda de duivelse verschijning te verslaan en te verzegelen om te voorkomen dat hij meer kwaad kon doen. Dit houdt natuurlijk nooit lang stand, waarbij Tears of the Kingdom nieuwe obstakels op het pad van de titulaire prinses en haar ridder zal gooien.

Wat die obstakels precies zullen zijn, weten we alleen nog niet. Zoals wel vaker is Nintendo ontzettend terughoudend met het vrijgeven van details rondom de game. We weten dat we veel meer verticaal zullen bewegen dan in de voorganger: naast open vlaktes en grote bergen zullen we nu ook regelmatig de lucht in gaan naar zwevende eilanden en (gebaseerd op de eerste teaser) meer ondergrondse grotten bewandelen.

Waar we het ook doen: het doel blijft hoogstwaarschijnlijk hetzelfde en dat is het grotere kwaad verslaan. Of dit opnieuw Calamity Ganon is, een aftakking daarvan of iets heel anders, blijft echter nog gissen. Wel hebben we in korte fragmenten al wat meer van Links krachten gezien, waarbij zijn arm beschadigd lijkt te zijn geraakt met duistere krachten. Ook zien we hem door de grond heen ‘zakken’, wat lijkt te wijzen op bijzondere skills om te gebruiken tijdens je avonturen op de luchteilanden.

Waarom wil ik het?

Vrij simpel: alles lijkt erop te wijzen dat dit meer van Breath of the Wild gaat worden, maar dan met zijn eigen twists en verbeteringen. Als een van mijn meest gespeelde games op de Switch kan ik dan ook niet wachten op een degelijk vervolg, iets wat ik Nintendo in dit geval wel toevertrouw. Hoewel veel details momenteel nog vaag zijn en het ontwikkelteam de lippen stevig op elkaar houdt, wijst alles op een goed vervolg op misschien wel de beste Nintendo Switch-game tot nu toe.

Dat wil niet zeggen dat ik mij geen zorgen maakt, iets wat voornamelijk komt door andere Nintendo-exclusives van de afgelopen tijd. Daarbij denk ik vooral aan Xenoblade Chronicles 3 en Pokémon Scarlet & Violet: twee titels die laten zien dat de Switch steeds meer tegen zijn eigen limieten aan loopt. Hoewel Nintendo goed is in het maskeren van grafische ‘tekortkomingen’, kampten deze twee games met gedateerde graphics en een uiterst matige performance. Het is dan ook te hopen dat Nintendo nog één keer de trukendoos kan opentrekken voordat een Switch Pro of New Switch ooit zijn intrede maakt.

Hoe lang moet ik nog op The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wachten?

Dat is gelukkig niet heel lang meer. Eerder deze week plaatste Nintendo op Twitter de boodschap dat er nog maar honderd dagen te gaan waren tot de release van de game. De releasedatum ligt sinds een trailer tijdens de Nintendo Direct-presentatie van september 2022 vast op 12 mei 2023. Hopelijk leren we voor die tijd nog net wat meer over de gameplay van de titel, anders zijn het nog bijna honderd lange nachtjes slapen.