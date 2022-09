Wordt The Devil in Me een knallende seizoensfinale?

Wat we kunnen verwachten van de vierde Dark Pictures Anthology-game

Na House of Ashes krijgt de Dark Pictures-franchise eind dit jaar een vierde toevoeging: The Devil in Me. Een groep documentairemakers krijgt een mysterieus telefoontje waarin ze worden uitgenodigd voor een bezoek aan een hedendaagse replica van seriemoordenaar H.H. Holmes’ ‘Murder Castle’. Die kans kunnen ze natuurlijk niet laten schieten… The Devil in Me is de seizoensfinale van seizoen 1 van the Dark Pictures Anthology en Pixel Vault mocht alvast een korte demo spelen. Hier is wat we tot nu toe hebben gezien.

Let op: bevat spoilers uit Until Dawn

Steriele witte gangen, ingestorte plafonds, ruimtes vol rotzooi en lijken. Over de intercom hoor je soms een onheilspellend geluidsfragment van een vrouw die overduidelijk niet op haar gemak is. Vier personages staan in een verlaten hal en zijn op zoek naar een uitgang. Naast dode mensen vind je tijdens de zoektocht geheimzinnige voorwerpen. Er liggen documenten met informatie door het gebouw verspreid, maar ook sleutels en aangeklede mannequins die je de stuipen op het lijf jagen – precies zoals we van de eerdere delen in de Dark Pictures-serie gewend zijn. De documenten en sleutels leiden je steeds een beetje verder door het spel.

De man in de schaduw

De schrikmomenten blijven niet bij de plotseling bewegende mannequins. In de schaduw lurkt een figuur gehuld in het zwart. Onze personages lijken in de gaten te worden gehouden, maar daar schijnen ze zich niet bewust van te zijn. Is het seriemoordenaar Holmes? Of is het een replica, net zoals de locatie? Maar is de locatie eigenlijk wel een replica? De lijken liegen er niet om en het is duidelijk dat er hier iets lugubers heeft plaatsgevonden…

Al snel leidt de demo ons naar een ruimte waar twee mannequins met een ketting om hun nek aan een cirkelzaag vastzitten. Zodra deze begint met draaien wordt het duidelijk dat degene met de sterkste nek de ander in de zaag kan trekken, waarna de zaag stopt met draaien en de sterkste nek blijft leven. Het duurt niet lang voor onze personages zich in een soortgelijke situatie bevinden. Twee spelers zitten elk in een eigen kamer. Ze krijgen geen lucht en er is maar genoeg voor een persoon. Aan de speler de keuze: wie offer je op?

Kiezen tussen personages

Until Dawn-spelers zullen de situatie direct herkennen: het heeft veel weg van de scene waar je kunt kiezen tussen Josh en Ashley. Samen met het figuur dat onze hoofdpersonages lijkt te volgen en de stemmen over de intercom, doet het geheel ook wel wat denken aan de Saw-franchise.

Kiezen tussen de personages was wat onwennig, omdat we twee van de vier personages tijdens dit keuzemoment eigenlijk pas voor het eerst zien en horen in de demo. Uiteraard hebben we onze keuze gemaakt (met de gevolgen van dien), maar veel deed het ons nog niet. Veel meer zeggen over de personages uit deze nieuwe Dark Anthology-game kunnen we dus nog niet. Als we uitgaan van de eerdere games, zullen ze allemaal een sterk eigen karakter krijgen en zullen er de nodige onderlinge relaties en conflicten afspelen. Daarnaast zal ook de gameplay weer hetzelfde zijn. De game ziet er in de demo mooi uit en zit qua gameplay goed in elkaar. We zijn heel benieuwd wat deze seizoensafsluiter ons nog meer gaat brengen!