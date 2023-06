Terug naar de schaduw in Assassin’s Creed Mirage

Oud en misschien iets te vertrouwd?

Van het bloeddorstige Valhalla naar de sluipmoorden in Mirage. Met Assassin’s Creed Mirage lijkt Ubisoft het Vikingschip, inclusief bijbehorende gameplay, achter zich te verbranden. We keren als Basim weer terug naar de schaduw, waarin het draait om onzichtbaar blijven of in rook opgaan. Dit is wat je kunt verwachten van de nieuwste Assassin’s Creed-game Mirage.

In Mirage speel je als Basim Ibn Ishaq, een personage dat we nog kennen van Assassin’s Creed Valhalla. Hij en Hytham duiken op als leden van de Hidden Ones en willen Sigurd en Eivor maar al te graag helpen met hun plannen. We gaan geen spoilers geven, maar je kunt misschien al raden dat er iets meer achter Basim schuilt dan slechts een behulpzame hand.

Storyline

Assassin’s Creed Mirage speelt zich twintig jaar vóór Valhalla af. Basim is een straatdief in Bagdad en wordt al snel onder de vleugels van de Hidden Ones genomen, waar hij wordt opgeleid tot sluipmoordenaar. De mensen om hem heen hebben hier vraagtekens bij. Zijn de doelen van de geheimzinnige Hidden Ones wel zo eerzaam? Kan hij zijn nieuwe mentoren wel vertrouwen? Ondertussen heeft Basim last van nachtmerries en visioenen. Schaduwachtige figuren achtervolgen hem. Het is duidelijk dat Basim worstelt met iets uit het verleden.

Oude vertrouwde gameplay

Wat verder al te zien is in de beschikbare gameplay- en storytrailers, is de meer traditionele gameplay die we gewend waren in de oudere games van de franchise. In Assassin’s Creed Odyssey en Valhalla begon de gameplay steeds verder van stealth af te liggen. Sommige missies waren bijna niet meer te halen zonder eerst bruut een halve stad om te leggen. In Mirage wordt stealth weer de primaire focus en kun je vechten wanneer je slimme plannen mislukken.

Missies moet je weer voorbereiden door bijvoorbeeld doelwitten te achtervolgen en de lijn van roddels in de stad te achtervolgen. Met blaaspijpjes, messen en gifbommen kun je vervolgens infiltreren in zwaarbewapende locaties om vervolgens je doelwit te besluipen, om te leggen en daarna te verdwijnen met behulp van rookbommen. De gameplay zal herkenbaar zijn voor iedereen die ooit de eerste of tweede Assassin’s Creed gespeeld heeft.

Erg herkenbaar zelfs, wanneer je kijkt naar de getoonde gameplay van Ubisoft Forward afgelopen 12 juni. We volgen Basim die zich op vertrouwde Assassin’s Creed-wijze door Bagdad beweegt. Hij springt van balk naar balk, dak naar dak en roetsjt hier en daar via een touw naar een lager gelegen gebied. Hij gaat op in de menigte, die het overigens helemaal niet lijkt op te vallen dat er ineens een wildvreemde man in hun gefluisterde gesprek opduikt.

Met de nieuwe informatie op zak vervolgt Basim zijn weg. Hij gebruikt zijn verborgen messen en gifpijltjes om wachters om te leggen en vermoordt uiteindelijk zijn doelwit vanuit de lucht. Vervolgens ontsnapt hij met een rookbom en schiet snel de daken op, precies zoals we dat al duizenden keren eerder hebben gezien en zelf hebben gedaan.

Ubisoft Forward

Toch stopt de gameplay hier niet en dat is maar goed ook. Net wanneer je je af begint te vragen wat deze game dan nieuw en uniek maakt ten opzichte van bijvoorbeeld de eerste twee delen uit de franchise, krijgen we nieuwe elementen voorgeschoteld die we nog niet eerder hebben gezien.

Basim vlucht succesvol en meldt zich in het hoofdkwartier van de Hidden Ones. Hier hangt een bord met contracten, die elk verschillende beloningen (zoals materialen en xp) hebben en ook allemaal andere subdoelen: ‘Vermoord niemand’ of ‘Loop geen schade op’ zijn hier voorbeelden van. Basim haalt het contract van het bord. De missie vraagt hem een paleis van een prins binnen te dringen en een vrouw die gemarteld wordt tijdens haar ondervraging, te bevrijden.

Basim stuurt zijn vogel Enkidu op onderzoek uit, maar hij krijgt vrijwel direct slecht nieuws: Enkidu kan niet verkennen, omdat er een marksman op de locatie aanwezig is. Deze boodschap gaat vergezeld van een korte cutscene waarin we zien hoe iemand een pijl naar Enkidu schiet. De pijl mist de vogel maar net. Voordat je de omgeving dus kunt verkennen, moet je als Basim eerst af van de marksman. Zodra hij deze heeft uitgeschakeld, kan Enkidu weer zorgeloos de lucht in.

Bij het uitschakelen van vijanden zien we ook een nieuw systeem dat onder andere Splinter Cell-spelers misschien zullen herkennen. Je kunt tot vijf vijanden markeren die Basim met één druk op de knop achter elkaar elimineert. Dit maakt het nog makkelijker om een volle kamer geruisloos neer te halen.

Nog even afwachten

Kortom, de nieuwe gameplay en storyline zien er veelbelovend uit, maar we zijn benieuwd in hoeverre de game ook daadwerkelijk als nieuw aan zal voelen. De gameplay laat weliswaar nieuwe elementen zien, maar die kun je als kleine tweaks beoordelen wanneer je kijkt naar het grotere geheel. Toch voelt het goed dat Ubisoft weer richting de roots van Assassin’s Creed gaat en het is een interessante touch dat de verhaallijn als prequel voor Valhalla dient. We zijn benieuwd hoe dit in oktober uit gaat pakken.