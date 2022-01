Als je fan bent van zowel Star Wars als van bizarre personages, dan is dit de ultieme kans om helemaal los te gaan. Zo is er het personage genaamd Utooni. Dit is een duo van Jawa’s die op elkaars schouders staan alsof het twee kinderen zijn die iets uit een winkel proberen te sneaken. Beiden hebben twee blasters en zijn erg sterk tegen droids.

Een ander bizar personage is J-3DI, een droid die geprogrammeerd is als een Jedi. Daardoor gelooft hij dat hij de force bezit en draagt hij ook een lightsaber. Zo zijn er nog meer unieke personages. Helemaal over de top is het niet want er zit ook een ‘serieuzer’ personage in die al eerder in een van de Star Wars-comics te vinden was. Of je nu gek bent op schietgrage Jawa’s of als serieuze Bounty Hunter wilt shinen, er is voor iedere laag van de bevolking wel een vertegenwoordiger.

Qua gameplay kunnen we de vergelijkingen met Overwatch makkelijk maken. Het zijn kleine levels met veel hoogteverschillen. Een aantal personages kan een grapple hook gebruiken om zich zo sneller te verplaatsen. Een ander personage die zich in een Droideka bevindt (een rollende droid), kan weer snel door de map heen scheuren. Zo is er genoeg dynamiek tussen de personages om op hun eigen manier een voordeel te behalen.