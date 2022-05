Terug naar zijn roots

Wat eerst werd gezien als de zoveelste Grand Theft Auto-kloon, groeide uit tot een hilarische en over-de-top game waar je de gekste dingen kon uithalen. Met elk deel leek Saints Row zichzelf qua gekkigheid te overtreffen en bevonden we onszelf in settings als de hel, een digitale wereld, een alien-invasie en waren we de president van de Verenigde Staten. Toen werd het een tijdje stil rondom de franchise, maar ontwikkelaar Deep Silver Volition heeft niet stilgezeten en gaat met de nieuwe Saints Row terug naar haar roots.

Update Hands-off: 18-05-2022

Afgelopen week kregen we de mogelijkheid om alvast wat nieuwe gameplay te zien van Saints Row. In deze preview kregen we veel meer van Santo Ileso te zien en de negen bijbehorende districten. Om deze enorme map te verkennen kunnen we wederom naar hartelust voertuigen jatten. Wel is er gesleuteld aan de gameplay van voertuigen. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens het rijden op je dak springen en vanaf daar een kogelregel op je achtervolgers afvuren, maar ook is er een mechanic ingebouwd om voertuigen die naast je rijden zorgvuldig van de weg af te beuken.

Een andere nieuwe toevoeging die we te zien kregen zijn de skills. Zo zagen we een aantal finishing moves waarbij de zogeheten Pineapple Express onze favoriete was. Hierbij prop je een granaat in iemand zijn mond em gooi je de vijand richting zijn vrienden. Ook krijgen we toegang tot veel passieve skills die permanent attributen verbeterd. Tot slot kregen we nog de bizar vele aanpassingsmogelijkheden te zien. Saints row staat natuurlijk bekend om het creëren van grappige over-de-top personages maar de keuzes die we in de nieuwe game krijgen, doet daar nog een schepje bovenop. Zo kun je bijvoorbeeld de ene kant van je gezicht blauw verven terwijl je de andere kant weer heel netjes opmaakt. Vrijwel alles is los van elkaar aan te passen. Op het gebied van het pimpen van de auto’s lijkt Deep Silver dezelfde stap te maken. Er is ontzettend veel keus om jouw wagen naar hartelust aan te passen. Absoluut hoogtepunt voor mij zijn de voertuigen met een knipoog naar bekende filmfranchise zoals Back to the Future.

Vijf jaar na Saints Row: Gat out of Hell keert Deep Silver Volition terug naar de basis en laat de ontwikkelaar de over-de-top-settings voor nu even los. Ook al werden de games waarin je een alien-invasie moest overleven of waar je in de hel zit goed ontvangen. De kern van een bende die zichzelf omhoog werkt om de grootste van de stad te worden, was al lang naar de achtergrond verdwenen. In deze nieuwste game moeten we onszelf dus wederom bewijzen en met niks beginnen.

De releasedatum van Saints Row

In de releasetrailer van Saints Row zien we dat de game op 25 februari 2022 verschijnt op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S en op pc. Het is nog niet bekend of er van tevoren een demo beschikbaar is of dat spelers een beperkte versie kunnen spelen voor de release.

Iemand heeft teveel drugs gebruikt

In 2006 werd de eerste Saints Row uitgebracht voor de Xbox 360, waarna al snel vele sequels en uitbreidingen volgden. Waar het eerste deel nog aardig binnen de lijntjes bleef, deden zijn opvolgers dat totaal niet. Elke vorm van realiteit werd totaal uit zijn verband getrokken en extra dik aangezet. Denk bijvoorbeeld aan het vliegtuig-level in het derde deel.

Je gaat aan boord van een vliegtuig vol badguys, verslaat een deel en springt daarna vlug uit het vliegtuig. Wat volgt is een soort arcade-level waar je de vallende vracht moet ontwijken, maar het ook moet gebruiken om de overige badguys te verslaan. Dit lijkt makkelijk, maar naast de badguys valt ook het vliegtuig jou aan en valt er een bizar grote hoeveelheid vracht naar beneden.

Zelfs de zijmissies geven je geen rust. Zo is er een zombie-uitbraak, pleeg je verzekeringsfraude door zo vaak mogelijk voor een auto te springen, doe je mee aan een over-de-top worsteltoernooi of ren je rond in typische Japanse manga-outfits om promotie te genereren.

Trek je cowboykloffie maar aan

In de nieuwe Saints Row bevinden we ons in Santo Ileso, een grote stad midden in de woestijn die aardig wat kenmerken heeft van het zuidwesten van de Verenigde Staten. We volgen een viertal vrienden die het beu zijn om altijd maar alles te moeten verantwoorden, waarna ze besluiten een eigen imperium op te zetten. Jouw personage (dat je weer naar hartelust qua uiterlijk kunt aanpassen) gaat samen met Eli, Kevin en Neenah dit avontuur aan en ze vormen samen The Saints.

Helaas wordt het je niet makkelijk gemaakt en krijgen de andere bendes al snel hoogte van jullie plannen. Zo zijn er de Panteros, The Idols en Marshall. Elk van deze bendes heeft zo zijn eigen stijl. De Los Panteros zijn vechtersbazen en beuken het liefst alles fysiek in elkaar, de Marshall-gang heeft veel geld en een eigen privéleger en bij The Idols draait alles om reputatie en uiterlijk. Zij zijn in de meerderheid en vallen vanuit alle hoeken en gaten aan.

De gameplay van Saints Row

In de basis blijft Saints Row hetzelfde. Je kunt weer gebieden overnemen en deze zelf aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld de rijkere wijken overnemen en daar kantoren neerzetten, maar je kunt er ook voor kiezen om er een chemische dumpplek te maken of een fastfood-restaurant te bouwen dat als dekmantel dient voor het vervoeren van drugs. Doordat de game zich in de woestijn afspeelt, heb je de mogelijk om de auto’s geheel aan te passen aan dit terrein. Denk aan grote monstertruck-achtige wielen onder een sportauto.

Zoals hierboven al werd genoemd keren de minigames ook weer terug. Er zullen veel nieuwe games worden toegevoegd die nog niet eerder zijn gebruikt, maar ook populaire klassiekers als Insurance Fraud keren weer terug. Daarnaast is het mogelijk om het hele verhaal in co-op te spelen, waarbij beide spelers dus een eigen personage creëren.

Een bijzonder wapenarsenaal

In de geschiedenis van Saints Row zijn er tal van over-de-top wapens voorbijgekomen, van een septictank-spray, een opblaaspop en een wapen dat ingewanden afvuurt waarna een haai het slachtoffer opeet tot de immens populaire… Penetrator. Daar hoeft verder geen uitleg bij.

Dit laatste wapen is favoriet bij de fans, maar heeft het nieuwe deel niet gehaald. Met deze game wil de ontwikkelaar echt een nieuwe route inslaan en hebben ze veel inspiratie gehaald uit de films van John Wick, Baby Driver en Hobbs and Shaw. Toch heeft de ontwikkelaar aangegeven dat ze enkele easter eggs hebben verstopt voor de diehard-fans.

