In het huidige seizoen was het de meesterdief Loba die het speelveld even flink deed opschudden met haar uitstekende neus voor kostbare loot en teleportatie-armband. In de eerste trailer voor Season 6 van Apex Legends worden we voorgesteld aan Rampart. Zij lijkt het vooral te moeten hebben van zwaar geschut. Ze is ook handig met gereedschap, dus we hebben mogelijk te maken met een wapensmid. Daarnaast heeft ze een stevig accent, wat een Indiase achtergrond doet vermoeden.

Hoewel haar vaardigheden officieel nog niet zijn aangekondigd, geeft Respawn Entertainment ons net als bij aankondigingen van de vorige nieuwe helden ook een aantal handige hints. Rampart beschikt over een grote chaingun die ze op een voetstuk kan neerzetten en waarmee ze een gebied stevig onder vuur kan nemen.

Ook wordt er nadruk gelegd op een schild waar de bekende held Bangalore doorheen schiet, terwijl kogels van de tegenstanders worden tegengehouden. Dit soort schilden zitten momenteel niet in de game en het kan goed zijn dat dit ook iets is uit de gereedschapskist van Rampart.