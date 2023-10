Princess Peach: Showtime! wordt een waar theaterspektakel

Haar eerste grote rol

Mario oh Mario, ik heb je hulp nodig Mario! En als Bowser weer eens wordt verslagen, is er tijdelijke vrede in het Mushroom Kingdom. Hoe vaak hebben we dit verhaal in verschillende variaties al voorbij zien komen? Princess Peach kent haar rol maar al te goed in de Mario Franchise. Maar haar alom bekende rol van dame in nood laat ze dit keer achterwege. Princess Peach krijgt voor het eerst een eigen game waarin ze zelf de touwtjes in handen neemt. Ze speelt de hoofdrol in Princess Peach: Showtime!

Met een knallende gameplaytrailer was Princess Peach: Showtime! misschien wel het hoogtepunt van de Nintendo Direct van 2023. De vorige editie van Nintendo Direct hintte al op een game waarbij de in het roze geklede prinses centraal staat. Op 14 september werd er naast een gameplay trailer ook een releasedatum gepresenteerd. Princess Peach: Showtime! komt uit op 22 maart 2024 voor de Nintendo Switch. In dit artikel blikken we vooruit op wat een waar theaterspektakel moet worden.

Wat is Princess Peach: Showtime!

Voor nu moeten we het vooral hebben van de trailer die is uitgekomen op 14 september, want buiten de trailer is er nog weinig bekend over de game. De trailer laat zien dat het spel begint wanneer Princess Peach naar het plaatselijke Sparkle Theatre gaat om een ​​toneelstuk te zien. Eenmaal daar ontdekt ze dat een nieuwe slechterik genaamd Grape het heeft overgenomen van Bowser, samen met een schattige groep schurken genaamd de Sour Bunch. Ze ontmoet ook Stella, de stervormige bewaker van Sparkle Theatre, die Peach vergezelt op haar zoektocht. Prinses Peach: Showtime! zal Peach volgen terwijl ze met Stella werkt en het theater terugneemt – hopelijk met genoeg tijd om een ​​show bij te wonen.

Het theatrale uitgangspunt betekent dat Princess Peach: Showtime! zich afspeelt tegen de achtergrond van de shows van Sparkle Theatre. Achtergrondobjecten worden vaste aankleding, waardoor de levels van het spel een uniek uiterlijk krijgen, in de sfeer van Paper Mario. Het verhaal leidt ook tot een aantal interessante gameplays die lijken alsof ze veel variatie zullen toevoegen aan Princess Peach: Showtime!

Waar kunnen we naar uitkijken?

Uit de gameplaytrailer van Princess Peach: Showtime! lijkt het wel dat veel verschillende gameplaytypes worden gecombineerd, maar in essentie zal het vooral een platformgame zijn. Stella schenkt Princess Peach haar lint, dat ze kan gebruiken als wapen om vijanden te bevechten en obstakels te breken. Terwijl ze het theater verkent, vindt Peach kostuums uit verschillende shows die haar toegang geven tot geheel nieuwe vaardigheden.

De trailer toont kostuums die Peach veranderen in een behendige zwaardvechter, een bakker, een krijgskunstenaar en een detective. Elk kostuum geeft Peach ook een nieuwe reeks vaardigheden en soms een geheel nieuwe manier om te spelen. Zwaardvechter Peach is bijvoorbeeld nog steeds een platformpersonage, maar met betere bewegingen. Als detective krijgt Peach de mogelijkheid om op aanwijzingen te jagen in meer op puzzels gebaseerde niveaus. Door het kerstkostuum aan te trekken, wordt een taartversieringminigame geopend die meer op een Mario Party-podium lijkt dan op iets in een traditionele platformgame. In het krijgskunstenaarkostuum kan Peach één-op-één duels aangaan die zich richten op blokken precies in elkaar zetten.

Hoelang moet ik nog op de game wachten?

We moeten nog een half jaar wachten voordat we Princess Peach: Showtime! kunnen spelen. Er zal de komende tijd nog meer informatie vrijkomen over de game, maar voor nu moeten we het met de trailer doen. Volgens Nintendo zal de uiteindelijke game meer kostuums hebben dan wat al in de trailer worden getoond. De eShop-lijst geeft ook aan dat het maar voor één speler is, dus verwacht niet het soort multiplayermodus die onlangs werd getoond voor Super Mario Bros. Wonder. Ik ben vooral benieuwd hoe Princess Peach zal spelen qua besturing. De enige referentie van haar die ik heb zijn de Super Smash Brothers-games.