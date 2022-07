Op eigen houtje de magische wereld ontdekken

Zou het nu dan toch zover zijn? Komt er eindelijk een écht goede Harry Potter-game? Hogwarts Legacy belooft in ieder geval heel wat. Fans moeten alleen nog even duimen dat het wordt waargemaakt. Deze game van ontwikkelaar Avalanche Software en uitgever Warner Bros. Interactive Entertainment werd voor het eerst aangekondigd in 2020, maar is naar verluid al veel langer in de maak.

Naar verwachting komt Hogwarts Legacy in december 2022 uit. In 2018 lekte het eerste nieuws over de open-world RPG al, en in maart van 2022 kregen we een bijzonder uitvoerige preview en presentatie in de vorm van een gameplay demo. Een exacte datum voor de release is er nog niet, en het zou niet de eerste keer zijn dat bekende en langverwachte games worden uitgesteld.

Terug naar Zweinstein

Wie de boeken in het Nederlands las, kent de naam ‘Zweinstein’: het kasteel waar het grootste deel van Harry’s avonturen zich afspelen. Ik noem het vanaf dit punt gewoon Hogwarts, want ja, zo heet de game. Ik gebruik verder ook de Engelse termen uit de wizarding world, want zo ga je ze straks ook in de game tegenkomen.

Ze tegenkomen staat namelijk vast. De game speelt zich grotendeels af op Hogwarts, maar dan jaren voor het originele verhaal. Eind negentiende eeuw, om precies te zijn. Er is ook beloofd dat de game volledig volgens de lore wordt ontwikkeld. Precies wat je kent van de boeken en films dus. Je speelt als een witch of wizard die net begint aan het leven als student op Hogwarts. Je ontdekt de school, leert spells en potions maken en ontdekt verborgen geheimen over de wizarding world.

Plek in de franchise

Ongetwijfeld ken je Harry Potter: een razend populaire reeks boeken uit de jaren 90 en begin 2000. Later werden de boeken ook verfilmd. Ook worden er nog altijd nieuwe films uitgebracht, waaronder de recente Fantastic Beasts-trilogie.

Hogwarts Legacy is in dezelfde wereld als de boeken en films, maar is geen direct vervolg of aanverwant verhaal. Het speelt zich jaren voor Harry’s tijd op Hogwarts af. Wel kun je de school ontdekken en kom je bekende locaties en lessen tegen. Race bijvoorbeeld op je bezem of vlieg op magische beesten. Volg een les Defence Against the Dark Arts of laat je sorteren in een van de vier Hogwarts Houses.

Hoewel schrijver J.K. Rowling niet direct betrokken is bij de ontwikkeling van Hogwarts Legacy en het verhaal niet heeft geschreven, schijnt ze wel haar goedkeuring te hebben geven voor de game en de uitwerking ervan.

Eindelijk een student op Hogwarts

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik als HP-nerd ben ontzettend blij dat we eindelijk op eigen houtje Hogwarts mogen ontdekken. Die droom komt uit dankzij de open-world-setting. De protagonist is een nieuwe student, maar een vijfdejaars in plaats van eerstejaars. Je wordt gesorteerd in een van de houses (ik wil Gryffindor, maar wordt sowieso Slytherin) en maakt kennis met andere studenten.

De speler heeft de mogelijkheid om krachtige oude magie te gebruiken die al jarenlang verborgen is in de wizarding world. Waarom die krachten terug zijn en hoe je ze gebruikt? Daar moet je achter komen. Je leert spells, volgt lessen en maakt potions om je character te ontwikkelen. Naast de hoofdverhaallijn is er genoeg te ontdekken.

In de trailers zien we oude bekenden en vijanden voorbij komen. Een trol, goblins, duistere witches en wizards maken het je moeilijk. Maar ook nearly headless Nick, een hippogriff en een niffler kruisen je pad.

Spells en combat

Naarmate je character zich ontwikkelt, kies je bepaalde spells en een vechtstijl. Iedere vijand heeft een eigen vechtstijl met onder andere magische wapens en enchantments. Het is dus belangrijk dat je een vechtstijl ontwikkelt die deze vijanden aankan. Als we de trailers mogen geloven, krijg je de kans een breed scala aan offensieve en defensieve spells te leren.

Er zijn HP-games waar het grootste punt van kritiek was dat je constant met die toverstok stond te slingeren en verder niet zoveel kon. Het lijkt er nu op dat er veel meer opties zijn, ook buiten het gebruik van je wand om. Je leert potions, spells en enchantments die je ook kunt upgraden. Ook kun je skillpoints gebruiken om bepaalde talenten te verbeteren en zo een unieke character samenstellen.

Open wereld met veel eigen keuze

Hogwarts Legacy is een open-world RPG met alleen een singleplayermodus. Geen online co-op dus. Wél eindelijk zelfstandig de wizarding world ontdekken. Vliegen op een bezem wanneer je wilt. Draken temmen. Lessen volgen of lekker spijbelen. Geen lineair verhaal, maar eindelijk de mogelijkheid om de witch of wizard te worden die je wil zijn (zelfs als je een duistere character wil maken). Er zijn ook een aantal belangrijke keuzes die je verhaal bepalen.

In de gameplaydemo is bovendien te zien dat character creation bijzonder uitgebreid is. Alleen daarmee kun je je zo te zien al een tijd vermaken. Maar wat nog meer opvalt, is de kwaliteit. In de character creation-modus is goed zichtbaar dat het best een mooie game wordt. Realistisch, maar toch nog een beetje cartoony, wat misschien wel het beste past bij deze game.

De game komt uit op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch en pc. Ik ben voorzichtig enthousiast, want het zou niet de eerste keer zijn dat een Harry Potter-game teleurstelt. Toch lijkt het erop dat ze het dit keer goed gaan doen, of in ieder geval een stuk beter.

De trailers van Hogwarts Legacy

Nieuwsgierig geworden naar Hogwarts Legacy? We hebben de trailers voor je alvast op een rijtje gezet: