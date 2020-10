In de originele Snap word jij benaderd door professor Oak, omdat hij een reeks foto’s nodig heeft van wilde Pocket Monsters. Hij dropt jou met camera en al op een soort treintje dat een vast parkour volgt. Tijdens dat parkour heb je dus maar even de tijd om de perfecte foto’s te maken. Gelukkig spelen de wezentjes met alle liefde naast de rails en zijn er kansen genoeg.

Nintendo is er de laatste tijd erg goed in geworden om een game aan te kondigen, bijna geen info te geven en deze vervolgens kort daarna al de winkel in te knallen. We zagen dit gebeuren met de nieuwe Paper Mario, die aangekondigd werd in het voorjaar en in juli uitkwam, en ook met Mario 3D All Stars, die twee weken later verscheen (en binnen tien tellen al niet meer te krijgen was).

Het is dus zo’n beetje in de lijn der verwachting dat Nintendo de lippen strak op elkaar houdt wat betreft Snap. Toch wordt met het woord reboot en de paar beelden die we wel konden aanschouwen al veel duidelijk. Het lijkt erop dat de versie voor de Nintendo 64 nog steeds als leidraad wordt gezien en dat de game hier zijn grondslag in vindt.