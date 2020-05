De Paper Mario-franchise gaat ondertussen alweer wat jaartjes mee. Hoewel het origineel in 2001 voor de Nintendo 64 verscheen, werd de basis al in 1996 gelegd door Square met Super Mario RPG. Zo zien we het turn-based combatsysteem ook deze keer weer terugkeren. Sinds de release in 2001 is de originele Paper Mario geprezen, maar het is vooral diens opvolger – Paper Mario: The Thousand-Year Door – die als het hoogtepunt in de serie wordt gezien.

Na de release van The Thousand-Year Door op de GameCube heeft de serie dit hoogtepunt niet opnieuw weten te bereiken. Zo verdwenen de RPG-elementen in Super Paper Mario naar de achtergrond en werden er in Sticker Star en Color Splash vooral elementen geïntroduceerd die gemengde reacties kregen. Het lijkt er dan ook op dat Intelligent Systems na het succes van Fire Emblem: Three Houses ook Paper Mario wil terugbrengen naar diens gloriedagen.