Hoewel de basis van deze sci-fi shooter veel weg heeft van Gears of War, bevat het toch een aantal veranderingen. Zo bezitten de Outriders over speciale krachten. Dit in combinatie met de vier verschillende classes zorgen weer voor een eigen sausje. Momenteel zijn er pas drie bekend: De Pyromancer, de Trickster en de Devastator.

De game is gemaakt voor co-op en je merkt gelijk dat de classes op elkaar zijn afgestemd. De Pyromancer is gespecialiseerd in vuurwapens en doet veel schade naarmate de tijd vordert. De Trickster is gericht op de omgeving waardoor je bijvoorbeeld de vijand trager kan laten lopen of meer schade laat opdoen. De Devastator is daarentegen een echte tank en kan rotsblokken gooien.

Het is interessant om te zien dat de game geen health packs heeft. Je krijgt leven door je Outriders zo goed mogelijk te besturen. Sla je bijvoorbeeld iedereen aan gort met de Devastator, dan wordt je daarvoor beloond. Het lijkt er dus op dat je zoveel mogelijk kills moet maken om in leven te blijven. Iets wat tegen je natuur in gaat, als je bijna sterft.