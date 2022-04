De lat ligt hoog voor Nintendo Switch Sports

Wordt de nieuwe Wii Sports-formule een succesverhaal in het Switch-tijdperk?

Na acht jaar radiostilte is er dan eindelijk een nieuwe editie in de Wii Sports-serie. Sterker nog, als ik remakes niet meetel heeft het bijna dertien jaar geduurd. Tot Nintendo in de Direct van afgelopen februari plots Nintendo Switch Sports aankondigde – de spirituele opvolger van de klassiekers Wii Sports en Wii Sports: Resort. Wordt Switch Sports net zo’n succes als de oude games?

De Wii Sports-franchise brengt bij mij veel jeugdherinneringen terug. Ik voel de klappen die Matt mij uitdeelde in de boksring nog altijd. Ik zal niet de enige zijn met dit soort herinneringen – Wii Sports en Wii Sports: Resort zijn respectievelijk de best- en twee-na-bestverkochte game op de Wii ooit. Op 29 april komt er in deze serie eindelijk een nieuw spel en veel enthousiaste fans hebben al een voorproefje gehad met de Online Playtest op 19 en 20 februari.

In de voetsporen van reuzen

Je kunt er niet omheen – de lat ligt hoog voor Switch Sports dankzij zijn voorgangers. Wii Sports was misschien wel hét spel dat de Wii definieerde. Als lanceertitel introduceerde het de belangrijkste speelwijzen van de Wii en plaatste het een opzetje voor de wondere wereld van de Wii met al zijn Mii’s. Wii Sports is op zichzelf niet de meest baanbrekende titel. De game heeft zes redelijk simpele sporten met een vaste selectie NPC’s. Maar de game legde wel een ideale basis om op uit te breiden met een volgende Sports-game.

Dat is dan ook precies wat Nintendo deed in 2008, toen het bedrijf Wii Sports: Resort aankondigde. Het was Wii Sports, maar meer. Meer sporten. Meer karakters. Meer sfeer. In plaats van zes sporten die op afzonderlijke locaties gespeeld worden bracht Wii Sports: Resort alle sporten naar Wuhu Island, waar Mii’s samen rennen, frisbees gooien en zwaardvechten.

Wuhu Island is worldbuilding op z’n best!

Switch Sports is dus de spirituele opvolger van deze spellen. De essentie van het spel is hetzelfde. Je hebt een raster aan sporten waar je uit kunt kiezen, die je vervolgens kunt spelen met je eigen personage. De setting is daarentegen behoorlijk veranderd.

Alles is veranderlijk, ook Wii Sports

Switch Sports speelt zich niet af op het vertrouwde Wuhu Island, maar op een gloednieuwe locatie. Deze locatie, Spocco Square, voelt aan als een combinatie tussen een olympisch dorp en een winkelcentrum. De indoor centers zijn levendig, vol met mensen, sportattracties en een overvloed aan detail. Hoewel het nog niet bekend is hoeveel we van Spocco Square kunnen gaan ontdekken, is de wereld in ieder geval bruisend genoeg om het verlangen daartoe aan te wakkeren.

Ook Spocco Square oogt veelbelovend als het op worldbuilding aankomt.

De locatie is niet de opvallendste verandering die Nintendo wat de setting betreft heeft doorgevoerd. Switch Sports heeft de klassieke Mii’s grotendeels verruild voor de gloednieuwe Sportsmates. Mii’s zitten nog altijd in het spel, maar spelen zeker geen hoofdrol. In tegenstelling tot de volop aanpasbare en karakteristieke Mii’s zien Sportsmates er een stuk minder uniek uit, alhoewel hun gezicht, haar en outfit gelukkig wel aan te passen zijn. Daarnaast hebben ze wel een hoop meer detail in hun gezichten en lichamen. We zullen tot de release moeten wachten voor we kunnen beslechten welke van de twee nou eigenlijk beter is.

Sportsmates in Nintendo Switch Sports zijn gelukkig behoorlijk te customizen!

Oude bekenden en nieuwe succesnummers

Switch Sports brengt zes sporten naar de Switch. Er is al DLC aangekondigd in de vorm van golf en veel locaties in Spocco Square hinten op verdere uitbreidingen. Tot golf in de herfst van dit jaar wordt uitgebracht is er in ieder geval genoeg te doen. Drie van de zes sporten zullen fans welbekend zijn – tennis, bowlen en chambara, oftewel zwaardvechten.

De sporten werken grotendeels hetzelfde als ze in eerdere titels deden, maar hebben een aantal interessante nieuwe functies. Je kunt nu bijvoorbeeld bowlen in Battle Royale-stijl. Hoewel we Switch Sports-bowlen niet snel hadden bedacht in ons wenslijstje voor Battle Royales, is het een welkome twist op het klassieke spel. Daarnaast kun je bowlen met allerlei obstakels op de baan. Ook andere spellen hebben nieuwe gamemodes: je kunt er in chambara onder andere voor kiezen om je zwaarden (die er overigens uitzien als stokbroden) te dual-wielden.

Er zijn ook nieuwe sporten. Switch Sports introduceert badminton, dat op het oog behoorlijk veel lijkt op tennis, maar dan met een shuttle in plaats van een bal. Daarnaast kun je lekker combo’s maken in volleybal en kun je het andere team te snel af zijn door goed te serveren, aan te nemen en te smashen. Ten slotte is er ook voetbal, dat je vanaf deze zomer kunt spelen met de beenband van Ring Fit Adventures. De sporten maken gebruik van vernieuwde en verbeterde motion controls, dus de gameplayverwachtingen zijn zeker hooggespannen.

Switch Sports heeft uiteraard ook online ondersteuning, waardoor spelers het wereldwijd tegen vrienden of vreemdelingen op kunnen nemen. Iedere sport heeft een eigen ranking systeem, waarbij spelers met de meeste online overwinningen lid kunnen worden van de Pro League. Wat dat precies inhoudt is nog niet bekend, maar het is sowieso prestigieus.

De trailers van Switch Sports

Nieuwsgierig geworden naar Nintendo Switch Sports? Bekijk dan ook vooral de trailers!