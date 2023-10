Nieuwe elementen in Little Nightmares 3

Wat kunnen we allemaal verwachten?

Puzzelgames laten je hersens soms tot het uiterste kraken. Voeg daar een horror-element en een mysterieuze verhaallijn bij en je krijgt een unieke beleving die je niet snel zou vergeten. Little Nightmares 1 en 2 hebben met deze formule al vele gamerharten weten te veroveren. Zal het derde deel dat begin 2024 uitkomt nieuwe harten eraan toevoegen?

Tijdens gamescom 2023 werd Little Nightmares 3 aangekondigd. Voor het eerst zal niet Tarsier, maar Supermassive Games de verantwoordelijkheid krijgen voor het ontwikkelen van de game. En waar de trailer in elk geval het Little Nightmares-gevoel uitstekend weet over te brengen, zijn er een hoop wijzigingen in het derde deel waar we alvast naar uit kunnen kijken.

De releasedatum van Little Nightmares 3

Bij het bekijken van de trailer zien we twee nieuwe protagonisten die door een woestijngebied manoeuvreren en ondertussen een aantal puzzels dienen op te lossen. Dit gebeurt zoals bij de andere twee delen niet zonder achtervolgingen van enge wezens. De trailer geeft een glimp van de gameplay, maar wat we in ieder geval al wel kunnen verwachten is dat Little Nightmares 3 een co-op-modus zal krijgen en begin 2024 zal verschijnen.

Nieuwe studio, dezelfde sfeer

Little Nightmares 3 is dan wel het derde deel van de franchise, maar met de wisseling van studio’s zal het toch als een nieuwe start gaan voelen. Supermassive Games, die het stokje dus overneemt van Tarsier, kennen we vooral van cinematische games als Until Dawn en The Dark Pictures Anthology. Supermassive Games heeft zich op dat gebied inmiddels wel weten te vestigen, maar Little Nightmares is geen Until Dawn.

Echter kun je onder andere uit de trailer halen dat Supermassive Games de sfeer en bijbehorende gameplay goed bij de eerste twee delen wil laten aansluiten. De makers weten wel een unieke ervaring toe te voegen, nog voordat de game is uitgekomen. Naast de game wordt er namelijk ook een podcast met een origineel verhaal in het Little Nightmares-universum uitgebracht, ‘The Sound of Nightmares’ genaamd. De eerste twee afleveringen zijn vanaf nu gratis te beluisteren in apps zoals Spotify. Iedere week lanceert een nieuwe aflevering om de zesdelige serie compleet te maken.

Samen ontsnappen uit The Spiral

De game introduceert twee nieuwe speelbare personages genaamd Low en Alone. Ze dienen samen te ontsnappen uit een omgeving genaamd The Spiral. Dit is een woestijnachtig gebied vol gevaren. Little Nightmares 3 kan volledig in online co-op met een vriend gespeeld worden. Als je solo speelt, neemt de computer het tweede personage over. De nadruk lijkt in deel drie dan ook erg op samenwerking te liggen. Zo spring je samen op een zwak stuk hout om het te laten breken of draai je samen aan een tandwiel om je teamgenoot op een platform naar boven te verplaatsen. Dat alles gaat gepaard met een sfeer die in de speelsessie erg spannend en mysterieus lijkt.

De setup van Little Nightmares 3 blijft draaien om het boeken van progressie door het oplossen van omgevingspuzzels. Verschillende omgevingen met bijbehorende gevaren zorgen voor een lastige manier om te ontsnappen. Je dient dus behendig te zijn met de controllers en in een split second de juiste beslissing te maken, wil je niet weer helemaal vanaf de laatste checkpoint opnieuw beginnen.

Co-op FTW

Fans van de eerste twee delen hadden duidelijke wensen voor het nieuwe deel. Voeg alstublieft een online co-op-optie toe en maak de game ook diepgaander als je toch bezig bent! Supermassive Games lijkt vooralsnog aan deze wensen te voldoen, want naast de toevoeging van co-op worden nu allerlei gereedschappen geïntroduceerd die de twee hoofdpersonages kunnen gebruiken. Waar Low is uitgerust met een moersleutel die uiterst geschikt is voor close combat, kan Alone met diens pijl en boog juist verdienstelijk zijn wanneer dreiging zich van een afstand aandoet.

Tijdens de gamescom-editie van 2023 kreeg je naast de trailer ook exclusieve toegang tot het zien van een gameplay-demo. Deze beelden circuleren op het internet en laten zien dat de noodzaak van samenwerking gedemonstreerd werd door het uitschakelen van enkele vliegende neushoornkevers, die middels Alone’s schietkunsten uit de lucht werden gehaald zodat Low ze met de moersleutel de genadeklap kon geven. Hoe dit werkt met de AI die het tweede personage overneemt als je solo speelt, moet nog gezien worden. Waar je bij andere games vaak kunt wisselen tussen personages, zodat je uiteindelijk zelf de beste keuzes kunt maken, lijkt Supermassive Games ervoor te kiezen dat je de gehele game vasthoudt aan één personage. Even afwachten hoe dit gaat werken dus.

Wat wel al werkt zijn de achtervolgingsscènes met bijbehorend snel vingerwerk. Zo breekt na wat puzzelen in het kasteel ineens een enorme hand door de muur heen. Wat volgt is een bloedstollende poging om te ontsnappen van de grote hand, die later van een enorme babypop blijkt te zijn. De babypop is uitgerust met een oog dat in een schijnwerper verandert, waardoor je je geregeld achter het meubilair moet verstoppen.

De trailer van Little Nightmares 3

Nieuwsgierig geworden naar Little Nightmares 3? We hebben de trailer hieronder nogmaals voor je om te bekijken: