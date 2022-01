Naar het einde der tijden in God of War: Ragnarök

God of War: Ragnarök is misschien wel het laatste deel die we gaan zien in deze legendarische PlayStation-franchise. Het is een direct vervolg op God of War uit 2018, waarin Kratos niet alleen een godenslachter is, maar ook een vader. De titel verraad het een beetje, maar God of War: Ragnarök speelt zich ook af in de Noorse mythologie. De eeuwige Fimbulwinter is begonnen en het einde der tijden laat niet lang meer op zich wachten. Kratos en zijn zoon Atreus hebben aardig wat goddelijke vijanden gemaakt en Ragnarök is aanstaande.

God of War: Ragnarök gaat qua gameplay weer ontzettend bruut worden. Monsters worden in tweeën gescheurd, lichaamsdelen worden afgehakt en waarschijnlijk gaan een aantal goden het loodje leggen. Het is een action-adventure die de adrenaline in je lichaam flink verhoogt. De trailers laten exact zien wat men hoopte te zien en dat is meer van hetzelfde met nog een beetje extra.