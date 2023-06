Na tien jaar zijn de astronauten terug in Pikmin 4

Een succesvolle franchise met een brede fanbase

Altijd al op onderzoek willen uitgaan op een onbekende planeet, maar heb je niet de (man)kracht om alles mee terug te nemen naar je schip? Dan zijn de Pikmin de oplossing om je transportproblemen op te lossen. Over ruim een maand is het dan eindelijk zo ver. Na tien jaar komt het vierde deel van Pikmin uit voor de Nintendo Switch. Deze game ontwikkeld en uitgegeven door Nintendo zelf is bijna toe aan zijn release en in dit artikel gaan we vooruitkijken op wat komen gaat.

De releasedatum van Pikmin 4

Tijdens de Nintendo Direct van 8 februari 2023 werden voor het eerst beelden gedeeld van de game. Daarin zien we naast de al bekende Pikmin poppetjes van de vorige edities een nieuwe Pikmin met ijskrachten. Ook wordt Otsjini, een trouwe viervoeter, geïntroduceerd. Deze kan je helpen om obstakels te overbruggen en helpt je nog sneller objecten te kunnen versjouwen naar je ruimteschip. Top dit allemaal af met een Marvel-achtige scoop aan het einde van de trailer en je bent genoeg gehyped voor Pikmin 4 die op 21 juli uitkomt voor de Nintendo Switch

Een lange geschiedenis

De Pikmin franchise gaat al een tijd mee. In 2001 verscheen het eerste deel voor de GameCube en een paar jaar later, in 2004, verscheen het tweede deel, eveneens voor de GameCube. Daar bleef het vervolgens een tijdje bij. Er kwamen wel verbeterde versies uit van de originele twee voor de Wii, maar het duurde tot 2013, voordat Pikmin 3 uitkwam voor de Wii U. En na wat kleinere uitgaven genaamd ‘Hey Pikmin’ voor de Nintendo 3DS en ‘Pikmin Bloom’ voor de mobiel (in samenwerking met Niantic) komt dit jaar dus het vierde deel uit.

In 2015 kondigde Miyamoto al aan dat Nintendo al bezig was met de ontwikkelingen van het vierde deel. Nu acht jaar later na de aankondiging in 2015 is het dan eindelijk zo ver. En denk je dat acht jaar lang is voor het maken van een game? Pikmin 3 kwam uit in 2013, maar was wel al aangekondigd in 2007. Nintendo houdt zich dus goed aan de Pikmin traditie door de tijd te nemen bij het ontwikkelen van een nieuwe Pikmin game. Weten wij als publiek ook meteen waar we aan toe zijn, mogen ze ooit weer een nieuw deel aankondigen…

Verzamel je suf

De insteek van Pikmin games is al sinds het eerste deel hetzelfde. Je strandt op een planeet, waar heel toevallig Pikmin zijn die je maar al te graag helpen bij je onderzoek. Bij de trailer van 6 juni van dit jaar krijg je inzicht in het nieuwe verhaal. De trailer laat zien dat Captain Olimar, het hoofdpersonage van de eerste drie delen, zijn ruimteschip heeft gecrasht en dat het reddingsteam dat Olimar op een heldhaftige manier diende te redden, ook is gecrasht… De verantwoordelijk ligt nu bij jou als speler om ze allemaal te redden.

Pikmin! Je alledaagse klusjesmannen

Pikmin, wat zijn het? En waarom ook met zo veel? Pikmin zijn kleine, plantachtige wezens die leven op een mysterieuze planeet. Je trekt ze als een soort wortel uit de grond en voila! Je hebt je eigen klusjesmannen die je maar al te graag wilt helpen. Pikmin zijn er in diverse vormen, groottes en kleuren! Rode Pikmin kunnen bijvoorbeeld goed tegen vuur, blauwe Pikmin zijn uitstekende zwemmers en de nieuwe ijs-Pikmin houden hun hoofd koel wanneer ze vijanden en het terrein om hen heen bevriezen.

De kracht van Pikmin is dat het een game is wat makkelijk op te starten is en je altijd even tussendoor kunt spelen

Pikmin wordt gezien als een avontuur puzzel-game, maar heeft ook genoeg elementen van een strategy game. Je werkt van dag tot dag, die begint bij de ochtendzon en eindigt tot de zon ondergaat. In die tijd is het je taak om samen met je Pikmin eten te vinden, zodat je kunt overleven. Daarnaast probeer je objecten mee te nemen naar je schip, deze te onderzoeken om daar vervolgens bruikbare grondstoffen uit te halen. Belangrijk is dat je echt voor zonsondergang terug bent, anders verlies je de Pikmin die niet op tijd terug is bij je schip. Dat wil je toch niet op je geweten hebben!

Nieuwe elementen

Nintendo heeft op 21 juni de nieuwste gameplay trailer vrijgegeven middels Nintendo Direct. Dit is een welkome trailer, omdat tot 21 juni nog weinig bekend was van de gameplay. In de video is te zien dat de graphics vergelijkbaar zijn met Pikmin 3. De camerahoek is echter een stuk lager, waardoor het toch meer een open wereld idee heeft. Ook het hondje Otsjini kun je helemaal upgraden en krijgt een grote bijdrage in de game.

Ook zien we in de nieuwste trailer een nieuwe gamemode, namelijk Dandori Battle. Bij deze vorm van VS gameplay moet je binnen een bepaald tijdsbestek zo veel mogelijk punten halen, waarmee je je tegenstander kunt verslaan. Ook zal het voor het eerst mogelijk zijn om een nachtexpeditie uit te voeren, met natuurlijk bijpassende glow-in-the-dark Pikmin.

De kracht van Pikmin is dat het een game is wat makkelijk op te starten is en je altijd even tussendoor kunt spelen. Ook de controls voelen fijn en het spel speelde altijd erg soepel. Hopelijk blijven deze elementen in het vierde deel van kracht en gaan we nog meer nieuwe elementen zien. Want natuurlijk is bij deze game veel van hetzelfde wat we willen, maar nieuwe elementen? Daar zijn we toch ook wel aan toe.

De trailers van Pikmin 4

Nieuwsgierig geworden naar Pikmin 4? Je hoeft nog maar even te wachten, want 21 juli is het dan zover. We hebben de trailers voor je alvast op een rijtje gezet: