25 jaar geleden maakten we kennis met het eerste deel uit de Metroid-franchise. Samus Aran – die de hoofdrol heeft in de games – zat het niet mee. Als kind was ze al haar ouders verloren, werd ze geadopteerd door een buitenaards ras en moest ze overleven in een wereld waarin alles haar aanviel. In haar (vaak) oranje ruimtepak schiet ze de meest vreemde wezens uit elkaar.

Hoewel wij tegenwoordig weten dat Samus een vrouw is, werd tot vlak voor het einde van de eerste game gedacht dat Samus een man was. Je kunt Samus dus een van de eerste kick-ass vrouwen noemen in de gamewereld. Dat ze de vloer met aliens kon aanvegen bewees ze in de vele games die verschenen. Er zijn namelijk al 11 titels verschenen rondom Samus en een aantal games waarin ze even opduikt, zoals de Smash Bros-franchise.