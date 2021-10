Marvel’s Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy is een action-adventure game. Het heeft een gezonde balans tussen rollenspel elementen en gevechten. Interessant is dat de gesprekken die je voert en de relaties die je opbouwt invloed hebben op de gevechten.

Het vechtsysteem is een mix tussen een third person shooter en de Final Fantasy remake. Hoewel je altijd speelt als Star-Lord betekent dit niet dat je geen controle hebt over de andere Guardians. Tijdens gevechten kun je je team bevelen geven om bijvoorbeeld een specifieke vijand aan te vallen of een speciale aanval te doen. Je kunt meerdere van deze bevelen tegelijk geven en daarmee combos creëren.

Naast de gevechten op de grond heb je in Guardians of the Galaxy ook de mogelijkheid om de Melano te besturen en ruimtegevechten aan te gaan. Het is nog onbekend hoe vaak deze gevechten zullen gebeuren en of het uiteindelijk echt deel zal uitmaken van de kern-gameplay.