Dat de wereld van Marvel uit vele verhalen bestaat is ondertussen wel bekend. Voor Marvel’s Avengers is er gekozen voor een origineel verhaal wat nog niet eerder is verteld. De game begint op A(vengers) Day, een nieuwe feestdag om de helden van de Avengers te eren. Tijdens deze dag vind er een aanval plaats waardoor een groot deel van de stad wordt vernietigd en de Avengers krijgen de schuld. Het verhaal springt daarna naar vijf jaar later, wanneer de Avengers uit elkaar zijn. Er is een nieuwe organisatie die de taken van de Avengers heeft overgenomen, namelijk Advanced Idea Mechanics of korter gezegd A.I.M. Deze organisatie is alleen niet helemaal vertrouwen. De Avengers zullen dus wel weer bij elkaar moeten komen.

Overal op de wereld bevinden zich missies en ze zitten dus niet vast aan één continent. Zo zijn er verschillende missies in de Verenigde Staten, maar ook in Europa en China. Vanuit de hub kies je met welke missie je aan de slag wilt gaan, je kunt helaas niet vrij rondvliegen of lopen in de wereld. Marvel’s Avengers is een verhaal gedreven game en elke missie diept wel één of meer van de personages uit.

De voicecast van de Marvel’s Avengers is ook zeker niet mis. Wat bekende namen zijn toch wel Troy Baker als de Hulk (Joel The Last of Us), Nolan North als Tony Stark (Nathan Drake Uncharted). Als je fan bent van Critical Role dan zul je misschien ook wel Laura Bailey als Natasha Romanoff (Abby The Last of Us Part 2) en Travis Willingham (Roy Mustang Full Metal Alchemist) als Thor herkennen aan de stemmen.