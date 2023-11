Mario’s allereerste RPG is terug in volle glorie

Een wondere wereld vol rariteiten opent zich opnieuw

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars was een trendsetter binnen het Mario-genre. Als allereerste Mario-RPG legde het de basis voor de Mario & Luigi en Paper Mario-series. Hoe innovatief en relevant de game ook was in 1996, de game voelt inmiddels wel wat gedateerd. Hoog tijd voor een remake, bleek Nintendo deze zomer ook te denken.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars staat hoog op de lijst van meer obscure Mario-games. Het staat echter ook hoog op de lijst van cult-classics. Als volledig op zichzelf staande Mario-game, zonder prequel of sequel, heeft de game een volledig eigen stijl die je nergens anders in de franchise echt terugvindt. Na bijna dertig jaar wachten is het op 17 november tijd om weer eens een bezoek te brengen aan deze unieke interpretatie van het Mushroom Kingdom.

Een arsenaal aan unicums

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars kwam voort uit een samenwerking tussen Nintendo en Square. Plots werd de wondere wereld van Mario omgetoverd tot een JRPG, vol puzzels en turn-based combat. Maar mocht je denken dat de game simpelweg het plot van Super Mario Bros. heeft, maar dan in RPG vorm, dan zit je er goed naast.

Oké, de game lijkt wel zo te beginnen. Bowser kidnapt Peach, Mario gaat haar redden, het standaard verhaal. Maar al snel neemt het plot een aparte wending. Een gigantisch zwaard crasht uit de lucht, neemt Bowser’s vesting in, en knikkert het drietal er met grof geweld uit. De ware vijand is namelijk niet Bowser, maar de mysterieuze “Smithy gang,” een groep levende wapens die de wereld wil overnemen. Dát willen ze dan weer regelen door de Star Road te vernietigen, zodat wensen niet uit kunnen komen. Met zo’n kaliber vijand is er weinig moreel grijs gebied in Mario RPG, maar dat zorgt wel voor een hele nieuwe dynamiek.

Mario vecht namelijk niet alleen. Samen met Peach en zelfs Bowser neemt hij het op tegen de Smithy Gang. Overigens is dit de eerste keer dat Bowser speelbaar is in een verhaalgedreven game. Ze worden bijgestaan door twee nieuwe personages: de levende wolk Mallow en de tot leven gekomen pop Geno. Het mag duidelijk zijn dat de wereld van Mario RPG vol met rariteiten zit. Iets dat het tot een van de meest kleurrijke Mario games ooit maakt.

Wat er na dertig jaar is veranderd

De nieuwe game heet Super Mario RPG, blijkbaar was de ondertitel “Legend of the Seven Stars” te ouderwets voor de remake. Maar wat is er nog meer anders?

Uiteraard heeft de game grafisch en muzikaal een flinke opknapbeurt gekregen. Grafisch zag de game er voor zijn tijd erg goed uit, maar de 1996-graphics zijn anno 2023 toch wel een beetje gedateerd. De graphics zijn zeker iets om naar uit te kijken. De game zit vol met humoristische en absurdistische dialoog. Met name Bowser’s uitdrukkingen zijn klassiekers, die nu eindelijk een HD versie krijgen. De spraakmakende muziek zoals het bekende “Beware the Forests’ Mushrooms” krijgt eindelijk een officiële remaster.

De remake heeft ook een aantal veranderingen in de gameplay. De belangrijkste toevoegingen zijn een makkelijke modus en het een en ander aan post-game content, waaronder de mogelijkheid om bazen op extra moeilijk niveau opnieuw te bevechten. Verder zijn er een aantal quality-of-life toevoegingen. Zo kun je nu duidelijk zien wanneer je aanvallen moet timen en wanneer je vijandelijke aanvallen kunt blokken. Tot slot is er een gloednieuwe ultieme aanval, een Triple Move, die je sporadisch kunt uitvoeren, maar wel ontzettend veel schade doet. Hij ziet er ook best wel tof uit.

Nog leuk om te vermelden: de game heeft een flinke hoeveelheid nieuwe vertalingen, waaronder het Nederlands.

