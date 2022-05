Go Mario Go!

Klaar met telkens weer de controller de schuld geven na een verloren potje Fifa? Of dat iedereen alle voetbalspelers kent en jij niet verder komt dan Messi en Ronaldo? Aan het einde van de lente komt er een voetbal-game uit die eigenlijk niks met voetbal te maken heeft, namelijk Mario Strikers: Battle League. Nintendo gaat in samenwerking met Next Level Games wederom een versie van Mario-voetbal uitbrengen en in dit artikel kijken we alvast vooruit naar wat komen gaat.

In 2005 kwam de eerste versie van Mario Strikers uit. Destijds heette het Mario Smash Football en kwam het uit voor de GameCube. Er kwam een vervolg voor op de Wii in 2007, genaamd Mario Strikers Charged. Na 15 jaar komt er nu een derde deel, waar de gameplay in basis hetzelfde zal zijn. Voetbal, mensen omver beuken, items en een groot scala aan Mario-personages om een team te maken.

Trailer van de game

Releasedatum van Mario Strikers: Battle League Football

Op 9 februari 2022 bracht Nintendo de trailer voor Mario Strikers: Battle League Football uit. Daarin zien we onze favoriete Mario-figuren die elkaar op een agressieve manier de bal willen afpakken. Met bijpassende rockmuziek word je als kijker al lekker in de mood gebracht voor als de game uitkomt, namelijk op 10 juni 2022.

Succesformule

Zoals gemeld is deze game in samenwerking met Next Level Games ontwikkeld. Next Level heeft de eerste twee versies van Mario Strikers ook ontwikkeld en is ook bekend van onder andere Luigi’s Mansion: Dark Moon en Luigi’s Mansion 3. Ook ontwikkelden ze in 2009 Punch Out voor de Wii. De laatste Luigi’s Mansion was een succes; wordt deze game dat ook?

Beuk je door de wedstrijden heen

Voordat je begint met een voetbalpotje dien je eerst je teamleider te kiezen en om je teamleider heen worden andere personages toegevoegd. Bij Mario Strikers: Battle League Football speel je een 5-tegen-5 voetbal-game waarin amper regels zijn, behalve het meest essentiële dan: het balletje moet toch gewoon over de doellijn heen om een punt te scoren.

Verder zijn er amper restricties. Geen buitenspel, geen overtredingen, geen VAR, geen scheidsrechters en geen voetbalhooligans die ongevraagd het veld betreden of bier naar de spelers gooien. Zelfs iemand die niks met voetbal heeft, kan dit spel waarderen. Wil je een bananenschil gooien zodat een speler eroverheen struikelt? Wil je je tegenstander zo hard beuken dat hij tegen de elektrische muur knalt? Door deze game vergeet je je passief agressieve gedachten!

Nintendo heeft al een breed scala aan sporten veranderd in Mario-specialiteiten. Een voorbeeld hiervan is Mario Tennis. Daarin krijgt een gewoon potje tennis een hele andere dimensie door de inzet van items en special moves. Voor Mario Strikers: Battle League Football geldt een vergelijkbare formule, waarbij het inzetten van items in combinatie met special moves net die extra Mario-dimensie geeft.

De gameplay van Mario Strikers: Battle League Football

Op 6 mei 2022 werd er een tweede gameplay-trailer door Nintendo uitgebracht, waarin we vijf minuten kunnen zien hoe het spel werkt. In de trailer wordt in het Japans gesproken, maar je hebt geen Japanse taalkundige nodig om de trailer te begrijpen. De beelden spreken namelijk voor zich. In zekere zin, ziet de game er qua gameplay hetzelfde uit als zijn vorige edities. Dit is wat mij betreft geen probleem, voortborduren op je vorige successen kan geen kwaad.

Naast dat de controllers en acties in beeld worden gebracht, zien we ook de inzet van het zogeheten Hyper Strike. Dit is een charge-aanval die door voor elk personage een verschillende uitvoering heeft. De Hyper Strike kan enkel door je teamleider worden uitgevoerd en gaat gepaard met een korte geanimeerde scène, waarna je superaanval wordt uitgevoerd. De Hyper Strike geeft net die extra lading om een de game wat unieker te maken.

De trailer laat ook zien dat het mogelijk is om voor je teamleider een gepersonaliseerde outfit te kiezen. Deze outfit heeft naast de looks ook invloed op je statistieken in de wedstrijd. Sommige outfits maken je sneller en andere juist weer sterker. Tot slot zien we de mogelijkheid tot online multiplayer, iets wat bij de vorige twee versies niet mogelijk was. Het is zelfs mogelijk om met zijn tweeën via split-screen online een potje te zoeken.